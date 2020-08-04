Какой могла бы быть расплата за кражу? Явно не удар ножом в живот и могила в канаве, которые летом 2018 года посчитал достойным наказанием 70-летний пенсионер из Эстонии Виктор Коваленко для своего соседа по квартире Вамболы, пишет Rus.Postimees.

И хотя теперь уже 72-летний Коваленко давно сидит в тюрьме, а приговор за убийство вступил в силу, ставшие только теперь открытыми материалы уголовного дела раскрывают все дикие подробности этого преступления.

Два года назад, 6 июля, Пыхьяская окружная прокуратура получила более чем странное письмо - это не обычно, чтобы глубокое раскаяние подтолкнуло кого-то написать признание в убийстве в правоохранительные органы. Но именно таким образом пенсионер Виктор Коваленко сообщил, что убил в находящемся в волости Козе поселке Хабая своего соседа по квартире и закопал его труп за местным магазином.

Из полученного в прокуратуре письма следует: "Господин, я убил, зарезал насмерть своего соседа Вамболу. Он неоднократно воровал у меня документы и кошелек. Я просил: отдай, мне неудобно в третий раз менять документы. Он сказал, что ничего не знает. Тогда я убил его. Чертовы воры".

"Чертовы воры!" Письменное признание пенсионера в убийстве ФОТО: Kohtutoimik

После получения такой информации работники криминального бюро Пыхьяской префектуры начали следствие и выехали в упомянутый в письме поселок Хабая волости Козе.

К великому удивлению они действительно нашли на пустыре у местного магазина труп мужчины с ножевыми ранениями, закопанный на глубине в полметра.

Видео: Следственные работы

И хотя к моменту прибытия полиции из могилы торчала замотанная в пластиковый пакет рука, сам труп был спрятан в укромном месте, поэтому за месяц на него не наткнулись ни животное, ни случайный прохожий.

Могила на пустыре. Убийца приходил проверить, начала ли на ней расти трава ФОТО: Kohtutoimik

В действительности, на тот момент Коваленко уже находился в орбите интересов прокуратуры, но никто не подозревал его в жестоком убийстве. А именно, пенсионера подозревали в том, что он ударил местного подростка, который издевался над пожилым человеком. По словам прокурора Катрин Паэсоо, в то время, когда убийство уже было совершено, Коваленко вызывали в прокуратуру для проведения дополнительным процессуальных действий.

Тогда никто не мог даже заподозрить, что разговаривает с похоронившим труп убийцей: "Давай показания по избиению мальчика, подозреваемый сказал, что убил за кошелек. Поскольку мальчик был жив, а о кошельке не было никаких данных, никто и предположить не смог, что речь идет о другом преступлении". После этого пенсионера отпустили.

Цирк с убийством у деревенского магазина

Когда полиция еще только копошилась в темноте, Коваленко никоим образом не скрывал в деревне свои злодеяния. За несколько недель до того, как Коваленко был задержан пьющим пиво рядом с местом захоронения, он пил водку с 4-5 местными жителями за магазином. По словам свидетелей, в какой-то момент он заговорил том, как за кражу кошелька убил и закопал своего соседа по квартире.

"Виктор не сказал, кого он убил и где похоронил. Сам я уточнять не стал, поскольку мы там все повязаны. Я думал, что он несет чушь, и не обратил на это особого внимания, - рассказал один из местных жителей в своих показаниях, добавив, что Виктор и раньше был агрессивным. – Я слышал, что и с прежними соседями по квартире Виктор возникали разные неприятности, то есть, они и раньше умирали в той квартире".

Раскопки жертвы Виктора Коваленко. ФОТО: Videokaader kohtutoimikust

Жители деревни рассказали полиции разные истории о том, как из квартиры Коваленко уходили с ножевыми ранениями или вообще мертвыми. Некоторые нападения с ножом зарегистрированы и в полиции, и за них пенсионер раньше наказывался. Один местный житель рассказал историю десятилетней давности о том, как Виктор порезал ему плечо, но он не решился обратиться в полицию, поскольку боялся, что произойдет что-то еще похуже. После этого Коваленко начал ходить по деревне с кухонным ножом на шее. Это пугало всех. О признании, сделанном за местным магазином, в полицию не сообщил никто. "Я думал, что это сказки и все решат, что я дурак", - признался один из собутыльников Коваленко позже полиции.

Отвез труп до могилы на тележке

Коваленко абсолютно не раскаялся в убийстве. Напротив, в зале суда он сказал своему защитнику:

"Я убил его, да, правильно сделал. Он - вор, убил бы и во второй раз".

О случившемся стало известно 6 июля 2018 года. За два месяца до этого Виктор Коваленко получил нового соседа по своей социальной волостной квартире. У каждого было по комнате и кухня на двоих. До тех пор Виктор жил там один. Коваленко сказал в своих показаниях, что в целом у него с новым соседом были хорошие отношения. Вместе пили только пиво.

Виктор убежден, что поступил правильно, поскольку убитый Вамбола, по его оценке, был вором. По парадоксальном стечению обстоятельств, Виктор Коваленко неоднократно был судим в советское время за расхищение государственного и личного имущества, поэтому он как минимум три года отсидел в тюрьме Румму. По его словам, и там он кого-то убил.

Место убийства в социальной квартире ФОТО: Kohtutoimik

Сыщикам Коваленко сказал, что новый сосед по квартире раньше неоднократно крал у него кошелек вместе с документами. Так, предположительно, произошло и в этот раз. В тот судьбоносный июньский день Коваленко отправился к Вамболе с требованием вернуть кошелек, но Вамбола сказал, что ничего об этом не знает. Коваленко этот ответ не удовлетворил, он схватил с холодильник соседа 30-сантиметровый хлебный нож и дважды ударил Вамболу в живот. Когда тот упал, Коваленко нанес и третий удар. Жертва осталась лежать между холодильником и стеной.

Оружие убийства криминалисты нашли в могиле, в которой было похоронено тело. ФОТО: Kohtutoimik

"Вамбола пролежал в своей комнате два дня и начал пахнуть. Поскольку в доме живут соседи, я решил его похоронить", - рассказал Коваленко. Пенсионер подрабатывал в поселке Хабая дворником, поэтому у него имелся необходимый инструмент. "Я взял большой прозрачный полиэтиленовый пакет и запихнул соседа в него, чтобы кровь не осталась на лестнице. Взял труп за ноги и вытащил его из дома. Он был тяжелым, в два раза больше меня. Это заняло у меня много времени", - описывал Коваленко жуткие подробности.

Старую тележку, на которой Коваленко отвез труп на место захоронения, нашли в подвале пенсионера ФОТО: Kohtutoimik

После этого он подкатил предназначенную для перевозки дров тележку и оттащил труп на пустырь за местным магазином, где выкопал неглубокую могилу. Бросил тело и нож в яму и присыпал землей. На все это потребовалось несколько часов, а происходящее попало на записи камер магазина:

"После этого я еще два раза приходил на место захоронения. Смотрел, начала ли расти трава, и в итоге увидел, что начала".

Вернувшись домой после похорон, Коваленко все же нашел свой "украденный" кошелек. На своем собственном столе.

Видео: Запись камер видеонаблюдения

В январе этого года суд по совокупности приговорил Коваленко к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, которые по причине укороченного производства сократили до семи лет.

Началом отбытия наказания считается 2018 год, когда осужденный был арестован. И хотя защитник обжаловал приговор суда и в окружном, и в государственном судах, наказание в виде семи лет оставили без изменений, а Государственный суд вообще не принял дело к рассмотрению.

Виктор Коваленко на скамье подсудимых в 2018 году. Из-за туберкулеза он должен был носить респиратор ФОТО: Konstantin Sednev