Налоги платят только идиоты

В контексте отраслевого кризиса из-за Covid-19, в результате которого многие предприятия надеются на помощь со стороны государства, такие примеры "налоговых гениев" выглядят особенно иронично.

Даже если предположить, что по бумагам у данного учреждения все в порядке и люди почти или полностью узаконили способ "одурачивания" страны и практически не платят налоги, для других относительно небольших предприятий общепита, которые платят 40-140 тысяч евро налогов в год,

все это выглядит как громкое: "Ай, мы даже не будем пытаться притворяться, что действуем легально".

В сфере общественного питания многие регулярно жалуются на то, что "ЕСЛИ ВСЕ НА 100% ДЕЛАТЬ ЛЕГАЛЬНО, ВЫЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО". В течение длительного времени они создавали замкнутый круг, в котором мухлежники выплачивают зарплату в конвертах, не выбивают чеки и с максимальным уклонением от уплаты налогов занижают цены на рынке общественного питания, в результате чего

честные предприниматели больше не могут конкурировать и вынуждены либо приспосабливаться и начинать обманывать страну, либо закрывать свой бизнес.

Покупатель, в свою очередь, очень доволен, что ежедневно может питаться значительно дешевле, и его практически не беспокоит, что же будет с этими деньгами дальше. Иными словами - "с этой проблемой должна бороться Служба госдоходов, а не я!". И, вроде, все же правильно. Но тогда можно еще и строителям за халтуру заплатить наличными. И машину дешевле починить в мастерской у знакомого, а не в легальном автосервисе. И топливо лучше купить подешевле. И у парикмахера не просить чек и получить скидку. Или пару каких-нибудь остановок проехать "зайцем". Пусть первым бросит камень тот, кто ни разу не пытался сэкономить, приобретая какой-нибудь продукт или услугу незаконно.

Таким образом, мы можем представить себе лишь небольшую часть айсберга теневой экономики, но ясно то, что мы сами в большей или меньшей степени ее поддерживаем, не делая ничего, чтобы искоренить. И кто в итоге виноват во всем? Конечно, государство и "правящая клика".

Потому что люди не видят корреляции между получением зарплаты в конверте и слишком низкой зарплатой врачей или пожарных, очередями в детские сады и разрушающимися мостами.

Тогда следует залить в бак "левый" бензин, чтобы отправиться на пикет кричать "РАСПУСТИТЬ СЕЙМ!".