Налоги платят только идиоты

До сих пор я довольно редко задумывался о справедливой уплате налогов или, с точностью до наоборот, их неуплате, потому что пока у самого с финансами все красиво и чисто, нет повода волноваться о других. Однако недавно Интернет поставил меня перед довольно печальным фактом, а именно - я заметил, что модная и популярная закусочная в центре Риги в прошлом году заплатила государству всего 600 евро налогов.
В контексте отраслевого кризиса из-за Covid-19, в результате которого многие предприятия надеются на помощь со стороны государства, такие примеры "налоговых гениев" выглядят особенно иронично.
Даже если предположить, что по бумагам у данного учреждения все в порядке и люди почти или полностью узаконили способ "одурачивания" страны и практически не платят налоги, для других относительно небольших предприятий общепита, которые платят 40-140 тысяч евро налогов в год,
все это выглядит как громкое: "Ай, мы даже не будем пытаться притворяться, что действуем легально".
В сфере общественного питания многие регулярно жалуются на то, что "ЕСЛИ ВСЕ НА 100% ДЕЛАТЬ ЛЕГАЛЬНО, ВЫЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО". В течение длительного времени они создавали замкнутый круг, в котором мухлежники выплачивают зарплату в конвертах, не выбивают чеки и с максимальным уклонением от уплаты налогов занижают цены на рынке общественного питания, в результате чего
честные предприниматели больше не могут конкурировать и вынуждены либо приспосабливаться и начинать обманывать страну, либо закрывать свой бизнес.
Покупатель, в свою очередь, очень доволен, что ежедневно может питаться значительно дешевле, и его практически не беспокоит, что же будет с этими деньгами дальше. Иными словами - "с этой проблемой должна бороться Служба госдоходов, а не я!". И, вроде, все же правильно. Но тогда можно еще и строителям за халтуру заплатить наличными. И машину дешевле починить в мастерской у знакомого, а не в легальном автосервисе. И топливо лучше купить подешевле. И у парикмахера не просить чек и получить скидку. Или пару каких-нибудь остановок проехать "зайцем". Пусть первым бросит камень тот, кто ни разу не пытался сэкономить, приобретая какой-нибудь продукт или услугу незаконно.
Таким образом, мы можем представить себе лишь небольшую часть айсберга теневой экономики, но ясно то, что мы сами в большей или меньшей степени ее поддерживаем, не делая ничего, чтобы искоренить. И кто в итоге виноват во всем? Конечно, государство и "правящая клика".
Потому что люди не видят корреляции между получением зарплаты в конверте и слишком низкой зарплатой врачей или пожарных, очередями в детские сады и разрушающимися мостами.
Тогда следует залить в бак "левый" бензин, чтобы отправиться на пикет кричать "РАСПУСТИТЬ СЕЙМ!".
Кроме того, у нас есть публично плачущие владельцы баров, которые жалуются на плохую поддержку в период кризиса в то время как, согласно оглашенным суммам, которые были уплачены в виде налогов, совершенно ясно, что они не совсем чисты, потому что "если все на 100% делать легально, выжить невозможно". И затем они на выборах в Рижскую думу стартуют в списке той самой партии, которая несла ответственность за порядок в городе в течение последних десяти лет. Ирония судьбы.
Понятно, что у СГД нет таких ресурсов, которые позволили бы в каждое из тысячи кафе, которые, несмотря на такие очень суровые условия, все еще появляются, как грибы после дождя, отправить своего налогового инспектора. Однако чтобы по крайней мере в сфере общественного питания что-то начало немного двигаться в правильном направлении, на этот раз мы могли бы начать не с государства, а с самих себя. Все мы можем перестать быть толерантными к уклонению от уплаты налогов.
Например, перед походом на обед на портале www.firmas.lv очень легко проверить, пытается ли потенциальный "обедодатель" хотя бы сделать вид, что платит налоги, или буквально плюет в лицо государству и своим посетителям налогами в 600 евро в год. А затем оценить, действительно ли вы хотите поддержать такую бизнес-модель.
Что посоветовать тем работникам сферы общественного питания, которые до сих пор каким-то таинственным образом умудрялись работать совершенно честно, хоть и "если все делать на 100% легально, выжить невозможно"? Разместите на своих витринах надпись: "У нас все немного дороже, потому что мы платим налоги!".
Назовите меня наивным романтиком, но я верю, что многие люди готовы за честный обед заплатить немного больше. Это наша собственная ответственность.
В свою очередь, если вы полностью и окончательно не хотите платить налоги, то не жалуйтесь, что "все плохо", и уберегите других от ваших суждений о плохой стране. И ждите, когда придет Медведь Счастья Алдис, и мы все будем купаться в деньгах, продолжая избегать уплаты налогов, как и раньше.
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