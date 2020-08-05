СМИ: В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена

Как пишет издание, о том, что "Росус" задержали в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, говорилось на сайте shiparrested.com. Ранее владельцем "Росуса" являлся российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. Так утверждали говорили моряки, которые работали на судне, а также писала "Новая газета" в июле 2014 года.

После ЧП с мощным взрывом в Бейруте первой внимание на тот факт, что "Росус" принадлежал российскому бизнесмену, обратила внимание "Медиазона".

Как пишет портал, в 2013 году данное судно под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик. Возникли технические неполадки и судну пришлось зайти в порт Бейрута. Власти Ливана дали запрет на выход судна в море. Большая часть экипажа была отпущена, на борту были только четверо моряков, которые смогли покинут Бейрут только спустя год. Согласно сказанному ими, Игорь Гречушкин "фактически бросил судно", пишет "Медуза".

Хранение аммиачной селитры вызывало риски, из-за чего груз с судна был перемещен на один из складов в порту Бейрута. Согласно информации сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна было зарегистрировано в ноябре 2014 года: оно было расположено недалеко от места случившегося накануне взрыва.

Галерея: Взрыв в Бейруте (Ливан)

Напомним, вчера, 4 августа, в столице Ливана - Бейруте - прогремел мощный взрыв. В результате него в окнах выбило стекла, образовалось огромное облако дыма, погибли десятки людей, пострадали - тысячи.