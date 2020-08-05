В Эстонии ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки - 22 новых случая. В Литве - 10

10 новых зараженных имеют отношение к уже известным очагам заболевания. 11 позитивных диагнозов поставлены морякам, двое из которых во вторник госпитализированы.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

В свою очередь, за минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в пятницу BNS в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец, которому было 54 года.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.