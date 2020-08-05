В Беларуси из-за "срочных" ремонтных работ отменили митинги двух кандидатов

Запланированные мероприятия пришлось отменить кандидатам на пост президента Светлане Тихановской и Андрею Дмитриеву.

Тихановская во вторник планировала встретиться со своими сторонниками в Слуцке и Солигорске. Оба мероприятия были отменены в последний момент, а тех, кто пришел на них, - начала задерживать полиция.

Как свидетельствует информация белорусского центра активистов "Весна", в Слуцке были задержаны, по меньшей мере, 17 человек, в Солигорске - пять.

В свою очередь, Дмитриев планировал встретиться со сторонниками в Полоцке и Лепеле.

В Полоцке на месте запланированного мероприятия резко начали менять асфальт. В свою очередь, в Лепеле власти проинформировали Дмитриева, что на месте проведения митинга прорвало канализацию.

"Коммунальники подогнали машины и включили технику так, чтобы даже стоя рядом никто не слышал ничего. Но митинг мы все равно провели, покричали друг другу с людьми", - рассказал изданию Дмитриев.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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