Ср, 5.08.2020
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В Беларуси из-за "срочных" ремонтных работ отменили митинги двух кандидатов

ФОТО: EPA/Scanpix

В нескольких городах Беларуси во вторник, 4 августа, были отменены ранее согласованные митинги кандидатов от оппозиции, поскольку на месте проведения "внезапно" начались ремонтные работы. Об этом сообщает Tut.by.

Запланированные мероприятия пришлось отменить кандидатам на пост президента Светлане Тихановской и Андрею Дмитриеву.

Тихановская во вторник планировала встретиться со своими сторонниками в Слуцке и Солигорске. Оба мероприятия были отменены в последний момент, а тех, кто пришел на них, - начала задерживать полиция. 

Как свидетельствует информация белорусского центра активистов "Весна", в Слуцке были задержаны, по меньшей мере, 17 человек, в Солигорске - пять. 

В свою очередь, Дмитриев планировал встретиться со сторонниками в Полоцке и Лепеле. 

В Полоцке на месте запланированного мероприятия резко начали менять асфальт. В свою очередь, в Лепеле власти проинформировали Дмитриева, что на месте проведения митинга прорвало канализацию.

"Коммунальники подогнали машины и включили технику так, чтобы даже стоя рядом никто не слышал ничего. Но митинг мы все равно провели, покричали друг другу с людьми", - рассказал изданию Дмитриев.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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