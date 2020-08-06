"Я думала, что он меня убьет". История афганки, которой муж отрезал нос

На первом осмотре врач обнаружил, что рана воспалилась, поэтому прежде всего ему пришлось прописать ей противовоспалительные и антисептические средства, а также витамины, потому что его пациентка страдала от анемии.

Через пять недель Зарка вернулась в Кабул, где 21 июля ей сделали операцию.

Подозрения и насилие

Зарка дала согласие на то, что Би-би-си будет снимать процесс ее выздоровления. Она также рассказала о том, в каком аду ей пришлось жить.

Зарка в операционной Dr Zalmai Khan Ahmadzai

Ее муж, с которым они примерно одного возраста, зарабатывал на жизнь тем, что присматривал за скотом более зажиточных соседей. Они поженились 10 лет назад, у них есть шестилетний сын.

Зарка и ее муж были помолвлены с раннего детства. "Помолвку организовал мой дядя. Я была совсем маленькой и не знала ничего ни о жизни, ни о замужестве. Я вообще не помню, сколько мне тогда было лет", - вспоминает она.

Более того, она не помнит, спрашивал ли кто-нибудь ее согласия на брак.

Бартерный брак

Через много лет Зарка обнаружила, что дядя обменял ее на одну из сестер мужа, на которой он хотел жениться: "Мой дядя не мог заплатить выкуп за невесту, поэтому и предложил меня".

Зарка после операции BBC

Многие афганские семьи требуют денег с мужчин, которые хотят жениться на их дочерях. Этот обычай незаконен, но широко распространен.

Только после замужества Зарка поняла, что ее муж жестоко обращался со своими сестрами, хотя так и не смогла понять почему, поскольку тот не был ни наркоманом, ни душевнобольным.

"Я боялась, что он меня убьет"

Всего через год после свадьбы муж Зарки заявил, что намерен жениться еще раз.

Полигамия в Афганистане - не редкость, и в этом не было ничего удивительного. Проблема была в том, что он так и не смог накопить достаточно денег, чтобы заплатить выкуп за новую невесту.

В результате он вымещал злость и разочарование на своей первой жене. "Он избивал меня так, что я боялась, что он меня убьет", - рассказала она.

В мае она сбежала из семейного дома и вернулась к родителям. Поведение мужа стало настолько непредсказуемым и жестоким, что Зарка умоляла отца избавить ее от этого брака.

Однако она не спросила разрешения у мужа на то, чтобы покинуть дом, и вскоре он пришел требовать ее обратно.

Зарка в больнице Dr Zalmai Khan Ahmadzai