Чт, 6.08.2020
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Отец Ребеки Кохи прокомментировал новые отношения дочери

Ребека Коха

ФОТО: Instagram: @rebeka_koha

Латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха после смягчения ограничений из-за пандемии Covid-19 отправилась к жениху Моазу Мохаммеду Ибрагиму. Пара регулярно делится совместными снимками, которые комментирует и отец спортсменки. 

Ранее латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха сообщила, что приняла ислам и заканчивает спортивную карьеру. 

Спортсменка подтвердила в разговоре с изданием Privātā Dzīve, что теперь не будет комментировать ни свой выбор, ни планы, ни спортивную карьеру. Она также попросила этого не делать и своих родных. 

Это подтвердил и отец Ребеки Гвидо Кохс.

При этом, судя по его публичному комментарию под фотографией дочери с женихом, он рад, что Ребека счастлива. 

"Красивый twixs," - написал Гвидо, вероятно, сравнив Ребеку и Моаза со знаменитым шоколадным батончиком. 

Напомним, этой весной Ребека Коха обручилась с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Отношения между ними начались около восьми месяцев назад, когда они встретились на соревнованиях. 

ФОТО: скриншот Instagram

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