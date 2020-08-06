Отец Ребеки Кохи прокомментировал новые отношения дочери

Ранее латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха сообщила, что приняла ислам и заканчивает спортивную карьеру.

Спортсменка подтвердила в разговоре с изданием Privātā Dzīve, что теперь не будет комментировать ни свой выбор, ни планы, ни спортивную карьеру. Она также попросила этого не делать и своих родных.

Это подтвердил и отец Ребеки Гвидо Кохс.

При этом, судя по его публичному комментарию под фотографией дочери с женихом, он рад, что Ребека счастлива.

"Красивый twixs," - написал Гвидо, вероятно, сравнив Ребеку и Моаза со знаменитым шоколадным батончиком.

Напомним, этой весной Ребека Коха обручилась с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Отношения между ними начались около восьми месяцев назад, когда они встретились на соревнованиях.

ФОТО: скриншот Instagram