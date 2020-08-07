SPKC предостерегает: не рискуйте собственной кожей - делайте татуировки с умом

Но это уже будет как минимум вдвое дороже, к тому же изначально запланированное качество никогда не будет достигнуто, а навсегда останется исправлением непрофессиональной работы".

Максим признает, что ситуация в Латвии еще сравнительно хорошая, но, например, в Германии, где он работает, приходят переделывать некачественные татуировки 40% клиентов. Максим напоминает - в мире мало мастеров, которые действительно работают профессионально, может быть, несколько процентов от всех татуировщиков. Поэтому мастера нужно выбирать тщательно не только для безопасности, но и для эстетического результата.

Договоры - страхование и клиента, и мастера

Как и в любом салоне красоты, в тату-салоне клиент может довольно легко убедиться в соблюдении общих условий гигиены и безопасности. Эдгарс рекомендует осмотреть как общее состояние помещения - чистоту полов и стен, свежесть воздуха, так и условия, в которых проходит процедура: как подготовлен рабочий стол, правильно ли применены защитные средства, а также являются ли новыми и неоткрытыми упаковки с иглами и ручками. Сам мастер тоже должен быть в чистой одежде, ухоженным и соблюдать требования гигиены и безопасности во время процедуры. Клиент имеет право задавать вопросы о выполняемой процедуре, мерах безопасности и квалификации мастера. Эдгарс указывает, что иногда у людей наступает аллергическая реакция на чернила, поэтому в легальных салонах перед сеансом необходимо заполнить анкету, где должны быть указаны возможные возбудители аллергии.

Также следует считаться с тем, что

мастер, для которого важна трудовая этика, вряд ли охотно согласится сделать первую татуировку на видном месте - на шее или ладонях,

потому что сначала он захочет убедиться, что у клиента нет подобных аллергических реакций. Если так не делается, то есть основания сомневаться в профессионализме мастера.

В свою очередь, Максим вопросов от клиентов даже не ждет, он сразу же рассказывает как о самой процедуре, так и об уходе за татуировкой во время заживления и в дальнейшем, чтобы созданное на коже произведение искусства не выгорало и сохраняло красивый вид.

Галерея: Неделя тату в Рио-де-Жанейро

По его мнению, не разговаривать с клиентом - это непрофессионально. Максим также считает, что латвийским тату-салонам пора перенять положительный опыт других стран и заключать договоры с клиентами: "В Германии мы заключаем с каждым клиентом три договора. Заключением первого договора клиент доверяет нам свои личные данные, чтобы мы могли связаться с ним в случае необходимости. Вторым договором клиент подтверждает, что полностью осведомлен о том, что и у кого он делает.

В третьем договоре клиент подтверждает, что у него нет инфекционных заболеваний или других проблем со здоровьем, которые мешают ему сделать татуировку.