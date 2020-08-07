SPKC предостерегает: не рискуйте собственной кожей - делайте татуировки с умом

Нынешним летом Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) уже второй год подряд проводит кампанию "Доверяй, но проверяй!", чтобы информировать получателей и предоставителей косметических услуг о различных рисках инфекционных заболеваний во время проведения косметических процедур. Под пристальное внимание попали инвазивные косметические процедуры, во время которых кожа целенаправленно прокалывается. Одна из таких процедур - татуировка, процесс, где одинаково важны как гигиена, так и художественные качества, ведь с нанесенным на кожу рисунком человеку придется прожить всю жизнь.
О тенденциях в развитии тату-искусства и привычках клиентов рассказывают руководитель Латвийского общества татуажа Эдгарс Фрейманис и организатор Балтийской конвенции татуажа Максим Зотов.
Скупой платит дважды
По данным опроса, проведенного SPKC в прошлом году, в 2019 году косметическими услугами воспользовался каждый второй житель Латвии. 13% латвийцев признались, что регулярно пользуются возможностью получить косметические услуги, в том числе нанесение татуировок, "в домашних условиях". Видимо, на этом можно неплохо сэкономить, ведь услуги профессионального салона стоят дорого. Однако
нанесение татуировки в сомнительных условиях может привести к гепатиту B или C и другим инфекционным заболеваниям, лечение которых потребует больших затрат времени и средств,
к тому же вызвать глубокое разочарование в отношении ожидаемого эстетического результата.
Эдгарс Фрейманис, руководитель Латвийского общества татуажа, уже 10 лет руководит тату-салоном. Он рассказывает, что со временем отдельные тенденции меняются, но желание жить в здоровом обществе остается неизменным, а инфекционные заболевания - это точно не то, что человек хотел бы получить вместе с татуировкой.
Соблюдение гигиенических стандартов - это вопрос репутации отрасли, поскольку клиенты склонны приписывать любой неприятный опыт не отдельному случаю, а отрасли в целом.
Именно поэтому профессиональные салоны с особой тщательностью соблюдают требования гигиены. К сожалению, желание людей сэкономить за счет качества и безопасности по-прежнему актуально.
"Профессиональная татуировка недешева, потому что одноразовые материалы стоят больших денег, да и оборудование довольно дорогое. Предложения по удешевлению могут отрицательно сказаться как на качестве татуировки, так и на здоровье клиента.
Самая безумная вещь, которую я слышал - это то, что трое друзей отправляются делать татуировку и, чтобы вышло дешевле, все трое используют одну и ту же иглу.
Иногда к нам в салон обращались люди, которых беспокоит незаживающая или воспаленная татуировка - значит, среда была недостаточно чистой или инструменты не были должным образом стерилизованы. В результате это также влияет на качество татуировки во время заживления. Некачественные татуировки наши мастера исправляют довольно часто, с этим сталкивается каждый профессиональный салон.
Человек сделал где-то быстрее и дешевле, но получается вдвое дороже, потому что исправление намного сложнее и не каждый мастер берется за такую работу",
- предупреждает Эдгарс Фрейманис.
В различных странах - схожие проблемы
С Эдгаром согласен и Максим Зотов, практикующий тату-мастер с многолетним опытом работы в Германии, организатор международных мастер-классов и Балтийской конвенции татуажа:
"Профессиональное татуирование дороже, но на то есть веская причина. Выбирая дешевые тату-услуги, клиент никогда не может быть уверен в качестве и происхождении чернил и игл, с которыми работает мастер. К тому же дома невозможно обеспечить необходимую гигиену, потому что у людей нет доступа к автоклаву, необходимому для стерилизации принадлежностей.
И второй фактор, конечно же, - огромное количество некачественных татуировок. Человек приходит в студию, ему называют цену, он уходит недовольным, ищет услугу "по дешевке" и затем, скорее всего, вернется, чтобы исправить некачественную работу.
Но это уже будет как минимум вдвое дороже, к тому же изначально запланированное качество никогда не будет достигнуто, а навсегда останется исправлением непрофессиональной работы".
Максим признает, что ситуация в Латвии еще сравнительно хорошая, но, например, в Германии, где он работает, приходят переделывать некачественные татуировки 40% клиентов. Максим напоминает - в мире мало мастеров, которые действительно работают профессионально, может быть, несколько процентов от всех татуировщиков. Поэтому мастера нужно выбирать тщательно не только для безопасности, но и для эстетического результата.
Договоры - страхование и клиента, и мастера
Как и в любом салоне красоты, в тату-салоне клиент может довольно легко убедиться в соблюдении общих условий гигиены и безопасности. Эдгарс рекомендует осмотреть как общее состояние помещения - чистоту полов и стен, свежесть воздуха, так и условия, в которых проходит процедура: как подготовлен рабочий стол, правильно ли применены защитные средства, а также являются ли новыми и неоткрытыми упаковки с иглами и ручками. Сам мастер тоже должен быть в чистой одежде, ухоженным и соблюдать требования гигиены и безопасности во время процедуры. Клиент имеет право задавать вопросы о выполняемой процедуре, мерах безопасности и квалификации мастера. Эдгарс указывает, что иногда у людей наступает аллергическая реакция на чернила, поэтому в легальных салонах перед сеансом необходимо заполнить анкету, где должны быть указаны возможные возбудители аллергии.
Также следует считаться с тем, что
мастер, для которого важна трудовая этика, вряд ли охотно согласится сделать первую татуировку на видном месте - на шее или ладонях,
потому что сначала он захочет убедиться, что у клиента нет подобных аллергических реакций. Если так не делается, то есть основания сомневаться в профессионализме мастера.
В свою очередь, Максим вопросов от клиентов даже не ждет, он сразу же рассказывает как о самой процедуре, так и об уходе за татуировкой во время заживления и в дальнейшем, чтобы созданное на коже произведение искусства не выгорало и сохраняло красивый вид.
Галерея: Неделя тату в Рио-де-Жанейро
По его мнению, не разговаривать с клиентом - это непрофессионально. Максим также считает, что латвийским тату-салонам пора перенять положительный опыт других стран и заключать договоры с клиентами: "В Германии мы заключаем с каждым клиентом три договора. Заключением первого договора клиент доверяет нам свои личные данные, чтобы мы могли связаться с ним в случае необходимости. Вторым договором клиент подтверждает, что полностью осведомлен о том, что и у кого он делает.
В третьем договоре клиент подтверждает, что у него нет инфекционных заболеваний или других проблем со здоровьем, которые мешают ему сделать татуировку.
Это своего рода страховка и для клиента, и для мастера, позволяющая решать возникающие проблемы в суде".
Однако самое главное, что рекомендуют оба эксперта перед нанесением любой татуировки - это найти подходящего мастера.
Посмотрите на его работы, не полагайтесь только на обещания - если мастер раньше не создавал сложных рисунков, то, скорее всего, это ему не по силам.
Стоит потратить время, проконсультироваться в нескольких салонах и найти профессионала, который действительно превратит задуманную клиентом идею в произведение искусства.
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В моде индивидуальность
Популярность татуировок с годами только растет из-за влияния как поп-культуры, так и реалити-шоу.
Сегодня даже политики беззаботно наносят татуировки, и ясно, что этот вид самоукрашения давно уже перестал относиться к определенным субкультурам.
И Эдгарс, и Максим отметили, что в настоящее время наибольшую группу риска тех, кто "попадается" на дешевые татуировки, составляют молодые люди в возрасте до 25 лет, у которых есть огромное желание сделать тату, но нет средств, чтобы позволить себе профессиональные услуги салона, и им не хватает терпения ждать. Они охотно делают какую-нибудь маленькую татуировку "задешево" и зачастую сразу на очень видном месте, а позже, когда финансовая ситуация стабилизируется, приходят в салон, чтобы это исправить. Но до тех пор приходится жить с неудачной татуировкой.
Галерея: Татуировки знаменитостей
В татуаже нет ярко выраженных модных тенденций, и каждый клиент мечтает о собственном произведении искусства. Эдгарс рассказывает, что
спрос на латышские узоры, которые были в моде пять лет назад, значительно снизился - если раньше такие клиенты появлялись раз в неделю, то теперь - три-четыре раза в год.
С другой стороны, татуировки на шее, ладонях и лице становятся все более популярными среди молодежи.
Максим, однако, признает, что культура татуировки в Латвии все еще находится на очень ранней стадии развития. Поэтому он хотел бы получить государственную поддержку и для организованной им Балтийской конвенции татуажа - мероприятия для профессионалов, которое также проводится в других странах, чтобы обозначить Латвию на международной карте искусства татуировки как место, где можно найти великолепных мастеров.
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