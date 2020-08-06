Чт, 6.08.2020
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Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
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ФОТО: twitter.com/LeGlobe_info/

Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр. Всех, кто там находился, он взял в заложники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

Сотрудники полиции рассказали, что мужчина действует в одиночку, без чьей-либо помощи. 

Как пишет "Медуза", в заложниках были взяты шесть человек. Позднее преступник отпустил троих из них. В свою очередь, BFM TV сообщает, что отпущены были только двое, третьему удалось сбежать. Никто из них не пострадал. 

34-летний захватчик выдвинул требования "освободить палестинских детей, незаконно удерживаемых в Израиле", а также допустить палестинцев моложе 40 лет на Храмовую гору в Иерусалиме.

Преступник ранее уже попадал в поле зрения полиции и спецслужб. У него имеются "психологические расстройства биполярного типа".

Проводится операция по освобождению заложников, на место ЧП направлена вся полиция Гавра. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

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