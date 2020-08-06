Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Сотрудники полиции рассказали, что мужчина действует в одиночку, без чьей-либо помощи.

🔴🇫🇷LE HAVRE - Au moins six personnes seraient retenues en otages par un homme armé dans une agence bancaire du centre-ville. Les forces de l’ordre redoutent la présence d’explosifs sur place (Actu 76). https://t.co/Kt3otUYpfm — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) August 6, 2020

Как пишет "Медуза", в заложниках были взяты шесть человек. Позднее преступник отпустил троих из них. В свою очередь, BFM TV сообщает, что отпущены были только двое, третьему удалось сбежать. Никто из них не пострадал.

34-летний захватчик выдвинул требования "освободить палестинских детей, незаконно удерживаемых в Израиле", а также допустить палестинцев моложе 40 лет на Храмовую гору в Иерусалиме.

Преступник ранее уже попадал в поле зрения полиции и спецслужб. У него имеются "психологические расстройства биполярного типа".

Проводится операция по освобождению заложников, на место ЧП направлена вся полиция Гавра. Территория вокруг места инцидента оцеплена.