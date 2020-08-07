В Литве с понедельника все возвращающиеся самолетами и паромами обязаны регистрироваться

При возвращении будет необходимо заполнять бумажную анкету или регистрироваться в Национальном центре общественного здоровья электронным способом. Возвращающимся в Литву жителям также будет необходимо подать специалистам Национального центра общественного здоровья заполненную бумажную анкету или подтверждение электронной регистрации в Национальном центра общественного здоровья.

Анкеты обязаны раздавать перевозчики, организаторы поездок, они же могут информировать пассажиров о возможности заполнения анкеты электронным способом.

Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.