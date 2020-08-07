В Беларуси началась загрузка атомной электростанции

"В 11:45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки", - сообщает пресс-служба корпорации.

После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень, 1% мощности. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

"Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года", - сообщают в Минэнерго Беларуси.

Отмечается, что в связи с запуском БелАЭС планируется почти на четверть сократить потребление газа в стране.

"Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд кубометров природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн. Проект откроет новые возможности для широкого внедрения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке, медицине, образовании, станет стимулом для развития электротранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, раньше президент Латвия Эгил Левится сообщал, что не пойдет на компромиссы в вопросах безопасности Белорусской АЭС, однако правительство еще рассматривает вопрос присоединения к обязательствам по ограничению поступления электроэнергии со станции на рынок балтийских стран.

Правительство Литвы утверждает, что Белоруссия реализует проект АЭС в 50 км от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.

С целью осложнить реализацию проекта Литва заявила, что не будет закупать электроэнергию, которую будет производить станция, и также добивается того, чтобы ее примеру последовали другие балтийские государства, приняв совместную декларацию об ограничении импорта.