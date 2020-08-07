"Перемен!" В Минске судят диджеев, поставивших песню Цоя на городском празднике

Что случилось?

Во время выступления на празднике баяниста Виталия Воронко внезапно начала играть песня Виктора Цоя "Перемен!". За пультом диджея стояли звукорежиссеры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский. Они сами подтвердили СМИ, что этот поступок был намеренным. Музыканты так высказали свою позицию, осознавая, что могут остаться без работы. Посетители праздничного мероприятия музыкальный ход с песней отметили аплодисментами, скандируя "Молодцы!", "Жыве Беларусь!" и "Уходи!".

Была вызвана полиция.

В чем обвиняют?

Мужчин обвиняют по статье 17.1 (хулиганство) и 23.4 (неповиновение законным требованиям) Административного кодекса РБ.

О задержании диджеев сообщила очевидица. Позже информацию о том, что Кирилл Галанов был задержан, подтвердил и его брат Никита.

Ранее "Медиазона" сообщала, что центральный районный суд Минска 7 августа отправил под арест на 10 суток звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского по административным делам о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

"Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов - Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом",

- сказал звукооператор Галанов в суде.

Запрет митинга Тихановской в Минске

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась 6 августа провести митинг в Парке дружбы народов в Минске, однако в последний момент в проведении акции на этой площадке ей было отказано. Тогда Тихановская и ее сторонники заявили, что вместо митинга придут на городской праздник "Калейдоскоп творчества". Туда же стянулись многие сторонники Тихановской. Однако, как отмечает "Медуза", она не пришла, хотя находилась недалеко от этого места.



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