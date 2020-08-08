Разлив нефти у берегов Маврикия: объявлено чрезвычайное положение, под угрозой - тысячи видов животных

Премьер-министр Маврикия Правинд Югнаут объявил чрезвычайное положение в сфере окружающей среды.

Euronews отмечает, что судно село на мель возле побережья Пуэнт-д'Эсни, неподалеку от знаменитой лагуны Блю-Бэй.

Топливо, утекающее с судна Wakashio, загрязнило знаменитые коралловые рифы, лагуны и пляжи с белым песком Маврикия.

Франция в субботу отправила на остров самолет и технических советников их Реюньона, принадлежащего Франции острова в Индийском океане.

"Затопление Wakashio представляет угрозу для Маврикия. У нашей страны нет навыков и знаний, чтобы освобождать севшие на мель суда, поэтому я попросил помощи у Франции", - сообщил вечером в пятницу Югнаут.

"Когда под угрозой находится биологическое многообразие, необходимо действовать срочно. Франция здесь. На стороне народа Маврикия", - сообщил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Власти отметили, что под острову грозит экологическая катастрофа. Под угрозой вымирания находятся тысячи видов животных. Авария также может сказаться на экономике, продовольственной безопасности и здоровье жителей Маврикия.

Wakashio принадлежит японскому предприятию. Судно транспортировало 3800 тонн сырой нефти и 200 тонн дизельного топлива, когда село на мель в водах, признанных международным сообществом защищаемыми.

⚠️ Catastrophe écologique en cours à l’Île Maurice. Le MV Wakashio, un vraquier japonais transportant 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes de fuel, s’est échoué sur le récif le 26 juillet. Les autorités ont confirmé que du fuel s’échappe d’une fissure dans la coque. pic.twitter.com/jpn4tV8x2W — Hugo Clément (@hugoclement) August 6, 2020