Сб, 8.08.2020
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Разлив нефти у берегов Маврикия: объявлено чрезвычайное положение, под угрозой - тысячи видов животных

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

У берегов Маврикия из грузового судна, которое две недели назад село на мель, произошла утечка топлива, загрязняющая защищаемые воды, сообщает AFP.

Премьер-министр Маврикия Правинд Югнаут объявил чрезвычайное положение в сфере окружающей среды.

Euronews отмечает, что судно село на мель возле побережья Пуэнт-д'Эсни, неподалеку от знаменитой лагуны Блю-Бэй.

Топливо, утекающее с судна Wakashio, загрязнило знаменитые коралловые рифы, лагуны и пляжи с белым песком Маврикия.

Франция в субботу отправила на остров самолет и технических советников их Реюньона, принадлежащего Франции острова в Индийском океане.

"Затопление Wakashio представляет угрозу для Маврикия. У нашей страны нет навыков и знаний, чтобы освобождать севшие на мель суда, поэтому я попросил помощи у Франции", - сообщил вечером в пятницу Югнаут.

"Когда под угрозой находится биологическое многообразие, необходимо действовать срочно. Франция здесь. На стороне народа Маврикия", - сообщил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Власти отметили, что под острову грозит экологическая катастрофа. Под угрозой вымирания находятся тысячи видов животных. Авария также может сказаться на экономике, продовольственной безопасности и здоровье жителей Маврикия.

Wakashio принадлежит японскому предприятию. Судно транспортировало 3800 тонн сырой нефти и 200 тонн дизельного топлива, когда село на мель в водах, признанных международным сообществом защищаемыми.

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