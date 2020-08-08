Китай предупреждает об опасном вирусе, распространяющимся с укусами насекомых

Инфекция с названием SFTS была констатирована у 60 человек, семеро из которых умерли. Новый вирус был обнаружен в нескольких провинциях Китая.

Согласно сообщениям местных СМИ, более 37 человек заразились SFTS в провинции Цзянсу в Восточном Китае в первой половине этого года, а позднее еще 23 человека заразились в провинции Аньхой в Восточном Китае.

В качестве симптомов вируса упоминают озноб и кашель, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови заболевшего.

Вирус SFTS - не новый. В 2011 году в Китае был идентифицирован патоген этого вируса, который принадлежит к категории вирусов Bunya. Вирусологи считают, что, например, клещи могут переносить его на человека, а дальше вирус уже распространяется сам среди людей без участия насекомых. Пациенты передают его друг друг с кровью или слизью.

Однако для паники основания нет, так как укусы клещей - главный путь распространения вируса.