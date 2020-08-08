Начат сбор подписей за свободу выбора формы обучения

В качестве автора инициативы указано общество "Гуманитарная перспектива".

"За время пандемии вынужденное удаленное обучение привело к скачку в использовании цифровых технологий в школьном образовании. Несомненно, технологии открывают новые возможности для организации и персонализации образования. Однако, новые технологии несут в себе многие риски - увеличивают образовательное неравенство и могут привести к неосвоению значительного объема знаний.

Чтобы обеспечить хорошее образование для всех и справиться с вызовами современности, новые технологии должны быть доступными, а их использование - добровольным", - подчеркивают авторы инициативы.

Авторы предлагают обеспечить тем, кто хочет и может учиться дистанционно, такую возможность, однако при этом гарантировать возможность получения образования в традиционной форме для тех, кто не готов переходить на дистанционное обучение.

По мнению авторов инициативы, в случае удаленного обучения личный компьютер является неотъемлемой частью образовательной инфраструктуры, поэтому его покупку необходимо финансировать из государственного или муниципального бюджета.

Авторы инициативы подчеркивают, что в результате этих нововведений система школьного образования будет развиваться равномерно, позволяя сохранить существующие достижения и качественно вводить инновации.

В свою очередь каждый учащийся и его семья смогут выбрать подходящую для них форму получения образования.