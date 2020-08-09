Беларусь после выборов: протесты и столкновения по всей стране, задержаны более 100 человек

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в стране неспокойно. RUS TVNET вел текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.
Главное:
- В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы.
- После завершения голосования протестующие вышли в центр города. Милиция начала разгон.
- Милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и электрошокеры. При этом люди не дрогнули и отвечали камнями и бутылками.
- В центре Минска автозак наехал на 30-летнего мужчину.
- Задержаны более 100 человек.
- Протесты продолжались почти до утра. Судя по всему, продолжение следует.
- По официальным данным лидирует Лукашенко. В правдивость этого никто не верит.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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