Вс, 9.08.2020
Власти начали раннюю репрессивную кампанию и пытались запугать людей. Они пытались заблокировать поток информации. Алексей Знаткевич, журналист радиостанции RFE / RL

Гражданин Латвии получил шесть лет тюрьмы за убийство в Эстонии

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Тартуский уездный суд в Эстонии приговорил к 6 годам 3 месяцам и 28 дням лишения свободы 47-летнего гражданина Латвии, признав его виновным в причинении телесных повреждений и убийстве, передает Rus.Postimees.

Согласно обвинению, в декабре прошлого года в квартире на улице Метса в Валге (в Эстонии) в ходе совместного распития алкогольных напитков гражданин Латвии напал на своего собутыльника 1969 года рождения, нанося ему удары ножом и неким тупым предметом, пострадавший получил неопасные для жизни повреждения.

В январе этого года гражданин Латвии в той же самой квартире напал с ножом на мужчину 1975 года рождения, который от полученных травм скончался на месте - трагедии также предшествовало употребление алкоголя.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке упрощенного производства. После освобождения гражданина Латвии ждет депортация на родину и 10-летний запрет на въезд в Эстонию.

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