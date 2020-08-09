Гражданин Латвии получил шесть лет тюрьмы за убийство в Эстонии

Согласно обвинению, в декабре прошлого года в квартире на улице Метса в Валге (в Эстонии) в ходе совместного распития алкогольных напитков гражданин Латвии напал на своего собутыльника 1969 года рождения, нанося ему удары ножом и неким тупым предметом, пострадавший получил неопасные для жизни повреждения.

В январе этого года гражданин Латвии в той же самой квартире напал с ножом на мужчину 1975 года рождения, который от полученных травм скончался на месте - трагедии также предшествовало употребление алкоголя.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке упрощенного производства. После освобождения гражданина Латвии ждет депортация на родину и 10-летний запрет на въезд в Эстонию.