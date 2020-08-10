Пн, 10.08.2020
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На Братском кладбище состоится мероприятие памяти погибших в войне за независимость

Братское кладбище.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в 20:00 на Рижском братском кладбище пройдет мемориальное мероприятие в честь погибших в войне за независимость Латвии солдат, за каждого погибшего солдата будет зажжено по свече, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В честь погибших солдат министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и другие приглашенные гости возложат цветы. На кладбище будет зажжено 3488 свечей - по одной за каждого погибшего солдата.

Мероприятие состоится накануне сотой годовщины со дня окончания войны за независимость Латвии, которая завершилась 11 августа 1920 года.

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