На Братском кладбище состоится мероприятие памяти погибших в войне за независимость

В понедельник в 20:00 на Рижском братском кладбище пройдет мемориальное мероприятие в честь погибших в войне за независимость Латвии солдат, за каждого погибшего солдата будет зажжено по свече, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
В честь погибших солдат министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и другие приглашенные гости возложат цветы. На кладбище будет зажжено 3488 свечей - по одной за каждого погибшего солдата.
Мероприятие состоится накануне сотой годовщины со дня окончания войны за независимость Латвии, которая завершилась 11 августа 1920 года.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!