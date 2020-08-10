Эксперты назвали самые опасные сочетания с дыней

Известно, что дыня является очень полезной бахчевой культурой, поскольку в ней содержатся витамины группы А и В, а также С и Р. Ученые говорят, что дыня может быть отличным средством профилактики простудных заболеваний и способствует укреплению иммунитета, но если ее сочетать с неправильными продуктами - это можеть быть опасно.

"...Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка", - говорится в сообщении санитарного ведомства.

Кроме того, опасно сочетать дыню с основным приемом пищи, то есть употреблять ее как десерт, идущий следом за основными блюдами.

По словам экспертов,

лучше насладиться кусочками этого сладкого и сочного лакомства между такими приемами - не сразу после еды, но и не натощак,

чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что людям с сахарным диабетом или обострением язвенной болезни, беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления дыни.

Еще одна рекомендация - не съедать мякоть плода полностью, поскольку возле корки содержится больше всего вредных веществ.

"Дыня легко впитывает токсичные вещества и тяжелые металлы, поэтому не стоит покупать ее на развалах и в торговых точках вблизи автомобильных трасс", - предупредили медики.