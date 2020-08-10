Пн, 10.08.2020
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Дума проведет опрос жителей о преобразовании улицы Тербатас в пешеходную

Мероприятия на улице Тербатас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское самоуправление начало опрос, чтобы оценить эксперимент по преобразованию улицы Тербатас в пешеходную, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы.

Будут исследоваться потоки людей, а также их мнение об эксперименте. Опрос будет проводиться до 16 августа.

Свое мнение об эксперименте могут высказать все желающие, заполнив анкету по ссылке.

Улица Тербатас стала пешеходной на месяц - до 17 августа.

Галерея: Прогулка по пешеходной улице Тербатас

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