Дума проведет опрос жителей о преобразовании улицы Тербатас в пешеходную

Будут исследоваться потоки людей, а также их мнение об эксперименте. Опрос будет проводиться до 16 августа.

Свое мнение об эксперименте могут высказать все желающие, заполнив анкету по ссылке.

Улица Тербатас стала пешеходной на месяц - до 17 августа.

Галерея: Прогулка по пешеходной улице Тербатас