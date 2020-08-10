KNAB передал прокуратуре дело о взяточничестве против предприятия Latvijas tilti

KNAB не называет предприятие-фигуранта, но, по сведениям агентства ЛЕТА, это Latvijas tilti.

Дело было заведено 6 июля прошлого года по ст. 323 Уголовного закона - против юридического лица, в интересах которого его представитель совершал преступные деяния.

Согласно материалам дела, представитель юридического лица в 2016 году дал литовскому должностному лицу взятки в размере более 10 000 евро, чтобы оно приняло благоприятные для предприятия решения.

В прошлом году передача Латвийского телевидения De facto сообщила, что KNAB начало процесс против Latvijas tilti, бывший руководитель которого Геннадий Камкалов был осужден за подкуп должностного лица Клайпедского порта.

Бывший директор по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминас Зумарас за получение взятки от Камкалова был осужден на 2,5 года условно, а Камкалов как взяткодатель был оштрафован на 9,4 тыс. евро.