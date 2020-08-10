Ущерб свыше 800 000 евро: требуют возбудить уголовное дело о химическом загрязнении в Земгале

В мае прошлого года был начат уголовный процесс, в рамках которого был задержан человек, сливший из цистерны ядовитое вещество на обочину дороги.

Во время расследования выяснилось, какому латвийскому предприятию принадлежали эти отходы. Данные преступные действия были квалифицированы по части второй статьи 99 - о нарушении правил вывоза мусора, которое наносит существенный вред окружающей среде, человеческому здоровью, хозяйственным и имущественным интересам, заявила Шмидре.

За данное преступление грозит лишение свободы сроком до четырех лет или временное лишение свободы, или принудительными работами, или штрафом.

В данном деле статус подозреваемого применен к двух лицам.

LETA ранее сообщала, что в мае прошлого года инспекторы службы окружающей среды и сотрудники полиции задержали человека, который слил из цистерны содержащее ионы цианида ядовитое вещество на обочину дороги. Согласно предварительным данным госслужб, эти отходы были с химического завода Biolars, который находится в Олайне.

Предприятие своей вины не признало, однако, реагируя на обвинение, высказало согласие частично участвовать в очищении загрязненной территории.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Позднее Госполиция получила свидетельства, что пойманная 24 мая машина выехала с территории завода Biolars.