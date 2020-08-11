Как выглядят дачи в Латвии? Самые частые ошибки в их обустройстве

Почти у половины жителей Латвии* есть дача или летний домик, где проводят выходные ближе к природе. Но очень часто на даче недостаёт уюта, порядка и завершенности.
Дизайнер IKEA говорит, что во многих дачах наблюдаются схожие ошибки. По его словам, потратив одни выходные на благоустройство, вы сможете наслаждаться уютом вашей резиденции всё лето.
"Дача - идеальное место, чтобы убежать от городской суеты на выходные или во время отпуска. Большинству дачи достаются в наследство от родителей или бабушек, и это уже целая история – деревянные, небольшие дома, сделанные из камня и необработанного дерева, некоторые без электричества и воды", - отмечает глава Отдела дизайна, Дариус Римкус.
Половина жителей Латвии (49%) планируют обновить этим летом свою дачу, специалист по интерьеру, делится наиболее частыми ошибками, с которыми не так сложно справиться, чтобы дача обрела совершенно другой образ.
1. Беспорядок. Очень часто на даче лежат множество вещей, которые мы не используем, но не выкидываем, просто потому, что жалко. "Вещи, которые не используются на протяжении нескольких лет, вероятно не пригодятся и в будущем. Устройте субботник на даче, чтобы разобрать все вещи - раздайте или отправьте на переработку то, что вы уже не используете: игрушки, текстиль, одежду. Чем больше свободного пространства, тем больше возможностей на обновления и обустройства более уютного помещения", - говорит Римкус.
Следующий шаг - это перебрать те вещи, которые вы решили оставить. Рассортируйте их в соответствии с функцией, и найдите им место. Для небольших вещей подойдут коробки, в которых мелочи найти будет быстрее. Закрытые ящики и шкафчики помогут создать ощущение порядка. Дополнительное место для хранения поможет навести порядок и освободить комнату.
2. Ненужные вещи из квартиры порой отвозят на дачу, и это тоже наиболее частая ошибка в обустройстве летних домов. Старый диван-кровать, ковер или плед - все это разных цветов, явно поношенные, но все еще в рабочем состоянии. Глядя на эту разношерстную компанию, дача уже выглядит не местом отдыха от городского стресса, а чем-то вроде загородной кладовки.
"Некоторые могут уставать от одного вида беспорядка, использования разных цветов, текстиля и мебели. Безусловно – давать вещи новую жизнь, более экологичный подход, если посуда, текстиль и стулья подходят под один стиль. Тем не менее, небольшие вложения в удобный диван, или стол или хорошее освещение, может вдохновить вас приезжать на дачу чаще и отдыхать душой и телом. Что-то можно починить или перекрасить, небольшие перемены помогут создать общий образ на вашей даче", - советует Римкус.
3. Слишком разнообразная палитра. Очень часто на даче деревянные стены, они не только темные, но еще и поглощают свет и если, в комнате много мебели и текстиля разных оттенков, все это создает ощущение беспорядка и нехватку места. Дизайнер напоминает, что здесь важно правило - чем меньше, тем лучше.
"После субботника на даче, с помощью небольших вложений вы можете обновить помещение. Если у вас в летнем доме деревянные стены, я советую использовать светлый хлопковой или льняной текстиль и мебель в белых или бежевых тонах. Накройте старый диван светлым покрывалом, добавьте подходящие подушки и гардины и перекрасьте старый стол и шкаф в светлые тона. Ковер тоже стоит выбирать светлых оттенков, который создаст на даче необходимый уют. На стенах оставьте только те картины и фотографии, которые радуют ваш глаз. Ваше помещение полностью преобразиться, ведь цвета влияют на ощущение гармонии и баланса в доме", - рассказывает дизайнер.
Для тех, кто хочет больших перемен, дизайнер предлагает перекрасить стены и потолок в белый цвет. Это отличная база для создания скандинавского стиля со светлыми стенами, лаконичными линиями, хлопковыми тканями, свежей зеленью в интерьере - простота, уют и удобство.
4. Массивная мебель в небольшом помещении. Старая мебель, которую чаще всего отвозят на дачу - массивная и темная. Она занимает много места, а темный цвет абсорбирует свет. Дачи в наших широтах не отличаются большим количеством пространства, часто неправильной формы и со скошенными потолками. Такая мебель занимает пространство в помещении неэффективно.
"Для небольших дач стоит выбирать мебель, которая не только компактна и хорошо смотрится, но и выполняет сразу несколько функций. Например диван-кровать для комфортного ночного сна и дневной дрёмы, раздвижной или складной стол, складный стулья, которые можно убрать в случае ненадобности. Шкафчики лучше закреплять на стене, не занимая пространство на полу, тем самым в комнате будет больше места. С помощью мини-кухни, с переносной варочной панелью, крючками и полками на стене - вы может создать удобную дачную кухню", - говорит Римкус.
5. Отсутствие уюта на территории. Немаловажная часть любой дачи - это сам участок, который частенько забывают привести в порядок.
"Пара аксессуаров могут полностью изменить образ вашего участка: гирлянда на солнечных батарейках, ковёр для террасы, свечи разного размера - все это поможет создать уютную атмосферу у вас на даче", – говорит дизайнер.
* Опрос по заказу IKEA проводила компания Norstat в апреле и мае 2020 года. В онлайн-опросе приняли участие 500 респондентов из Латвии.
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