Как выглядят дачи в Латвии? Самые частые ошибки в их обустройстве

Дизайнер IKEA говорит, что во многих дачах наблюдаются схожие ошибки. По его словам, потратив одни выходные на благоустройство, вы сможете наслаждаться уютом вашей резиденции всё лето.

"Дача - идеальное место, чтобы убежать от городской суеты на выходные или во время отпуска. Большинству дачи достаются в наследство от родителей или бабушек, и это уже целая история – деревянные, небольшие дома, сделанные из камня и необработанного дерева, некоторые без электричества и воды", - отмечает глава Отдела дизайна, Дариус Римкус.

Половина жителей Латвии (49%) планируют обновить этим летом свою дачу, специалист по интерьеру, делится наиболее частыми ошибками, с которыми не так сложно справиться, чтобы дача обрела совершенно другой образ.

ФОТО: Пресс-фото

1. Беспорядок. Очень часто на даче лежат множество вещей, которые мы не используем, но не выкидываем, просто потому, что жалко. "Вещи, которые не используются на протяжении нескольких лет, вероятно не пригодятся и в будущем. Устройте субботник на даче, чтобы разобрать все вещи - раздайте или отправьте на переработку то, что вы уже не используете: игрушки, текстиль, одежду. Чем больше свободного пространства, тем больше возможностей на обновления и обустройства более уютного помещения", - говорит Римкус.

Следующий шаг - это перебрать те вещи, которые вы решили оставить. Рассортируйте их в соответствии с функцией, и найдите им место. Для небольших вещей подойдут коробки, в которых мелочи найти будет быстрее. Закрытые ящики и шкафчики помогут создать ощущение порядка. Дополнительное место для хранения поможет навести порядок и освободить комнату.

2. Ненужные вещи из квартиры порой отвозят на дачу, и это тоже наиболее частая ошибка в обустройстве летних домов. Старый диван-кровать, ковер или плед - все это разных цветов, явно поношенные, но все еще в рабочем состоянии. Глядя на эту разношерстную компанию, дача уже выглядит не местом отдыха от городского стресса, а чем-то вроде загородной кладовки.

"Некоторые могут уставать от одного вида беспорядка, использования разных цветов, текстиля и мебели. Безусловно – давать вещи новую жизнь, более экологичный подход, если посуда, текстиль и стулья подходят под один стиль. Тем не менее, небольшие вложения в удобный диван, или стол или хорошее освещение, может вдохновить вас приезжать на дачу чаще и отдыхать душой и телом. Что-то можно починить или перекрасить, небольшие перемены помогут создать общий образ на вашей даче", - советует Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

3. Слишком разнообразная палитра. Очень часто на даче деревянные стены, они не только темные, но еще и поглощают свет и если, в комнате много мебели и текстиля разных оттенков, все это создает ощущение беспорядка и нехватку места. Дизайнер напоминает, что здесь важно правило - чем меньше, тем лучше.