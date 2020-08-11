В Риге прошел пикет представителей предприятий по техническому обеспечению мероприятий

Глава Латвийского объединения предприятий по техническому обеспечению мероприятий Нормунд Ейланд сказал, что сегодня цель - привлечь внимание не только правительства, но и общественности к тому, что мероприятия создаются не только художниками, но и сотрудниками технической поддержки. "Поскольку предприятия по техническому обеспечению работают в тени, это тот момент, когда мы можем заявить о себе, потому что не знаем, выживем ли мы", - сказал Эйланд.