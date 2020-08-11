В Риге прошел пикет представителей предприятий по техническому обеспечению мероприятий

Сегодня, 11 августа, более 200 представителей латвийских предприятий по техническому обеспечению мероприятий собрались у Министерства культуры, чтобы выразить протест против недостаточной поддержки сотрудников отрасли.
Глава Латвийского объединения предприятий по техническому обеспечению мероприятий Нормунд Ейланд сказал, что сегодня цель - привлечь внимание не только правительства, но и общественности к тому, что мероприятия создаются не только художниками, но и сотрудниками технической поддержки. "Поскольку предприятия по техническому обеспечению работают в тени, это тот момент, когда мы можем заявить о себе, потому что не знаем, выживем ли мы", - сказал Эйланд.
Эйланд отметил, что в чрезвычайной ситуации оборот отрасли упал почти на 100%. После ЧС есть небольшие улучшения - оборот из-за ограничения Covid-19 снизился примерно на 65-80% по сравнению с предыдущим годом.
Галерея: Пикет Латвийского объединения предприятий по техническому обеспечению мероприятий
Латвийское объединение предприятий по техническому обеспечению мероприятий указало, что скоро будет пять месяцев с тех пор, как 12 марта в стране объявили о чрезвычайной ситуации, связанной с ограничением распространения Covid-19. В стране вступили в силу ограничения на собрания, которые полностью остановили все мероприятия, включая культурные.
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Министр культуры пригласил предпринимателей по техническому обеспечению мероприятий сесть за стол переговоров в среду, 12 августа, в 16.00.
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