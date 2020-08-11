Ринкевич: санкции ЕС полностью втянут Беларусь под российское влияние

На пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Польши и Финляндии он заявил, что министры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Беларусь была суверенной страной и развивалась так, как хочет ее народ.

Ситуация сложная, и нужно поддерживать диалог как с правительством, так и с оппозицией.

Санкции могут быть применены, если ситуация ухудшится, сказал Ринкевич, добавив, что сейчас еще есть место для дипломатии и политического диалога.

Ранее министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Латвии поддержали призыв Польши созвать заседание Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Беларуси, где проходят протесты против итогов президентских выборов.

"Мы все полностью поддерживаем призыв польских коллег созвать внеочередное заседание Совета по иностранным делам, обсудить и выработать общую позицию относительно Беларуси. Мы полностью поддерживаем стремление Белоруссии стать европейским государством", - сказал Ринкевич, добавив, что Европа должна помочь Беларуси в нормализации ситуации.

Сегодня в Риге проходят мероприятия в честь 100-летней годовщины подписания Рижского мирного договора 1920 года, на которые по приглашению Ринкевича прибыли глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Рейнсалу заявил, что правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо.

Он добавил, что выборы президента Беларуси нельзя считать свободными и демократическими.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.В Минске и других городах страны в ночь на вторник продолжались протесты против Лукашенко, которые развернулись в столкновения с силами безопасности.