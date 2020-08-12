В Ливане после масштабных взрывов в Бейруте наблюдается вспышка Covid-19

По данным Министерства здравоохранения, в стране зафиксировано 7 121 случай инфицирования и 87 летальных случаев, которые связывают с коронавирусом.

Отмечается, что в последний раз всплеск заболеваемости в стране зарегистрировали еще до масштабных взрывов в порту столицы, в результате которых погибло не менее 171 человека.

Как известно, после катастрофы около 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья. Кроме того, мощная взрывная волна повредила не менее 15 медучреждений, включая три основные больницы.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ярасевич заявил на брифинге ООН в Женеве во вторник, что после взрывов в Ливане есть риск ускорения распространения Covid-19.

"Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мероприятий для предотвращения распространения Covid-19, повысила риск увеличения скорости передачи и большой нагрузки в ближайшие недели", - предостерегали ранее в ООН.

Ранее ВОЗ призвала выделить 15 миллионов долларов помощи медицинской сфере в стране, которая еще до катастрофы была напряженной: из-за глубокого финансового кризиса в Ливане наблюдали дефицит медикаментов и медицинских средств.

Галерея: Взрыв в Бейруте

Напомним, 4 августа во время сварочных работ на складе в порту от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

В результате взрыва был уничтожен порт и повреждена часть города. Около 300 тысяч жителей покинули свои дома.

На фоне политического кризиса после взрыва правительство Ливана подало в отставку. А на улицах Бейрута проходили митинги, переростающие в беспорядки.