Сб, 15.08.2020
Мы не овцы, не было, не народец. Мы работники Минского автомобильного завода и нас не 20 человек. Протестующие работники предприятий в Минске
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События в Беларуси: мирные протесты идут по всей стране, Лукашенко опирается на Россию

Акция солидарности в Санкт-Петербурге

ФОТО: EPA/Scanpix

Неделя, изменившая Беларусь: после того, как Александра Лукашенко официально объявили победившим выборы президента, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. Следим за развитием событий в соседнем государстве: 

15 августа. Главное:

  • Лукашенко позвонил Владимиру Путину. Президенты уверены, что все проблемы будут вскоре решены.
  • Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию.
  • Лукашенко в Генштабе: при первом же нашем запросе о военной помощи Россией будет оказана всесторонняя помощь.
  • Опубликовано видео, как в Минске погиб Александр Тарайковский. У него ничего не было в руках. МВД утверждало, что он бросал бомбу.
  • Тысячи людей собрались почтить память погибшего протестующего в Минске Александра Тарайковского. 
  • Массовые акции протеста также проходят в Бресте, Гомеле, Могилеве, Бобруйске и других больших и малых населенных пунктах по всей Беларуси.
  • Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента.
  • Текстовая прямая трансляция:

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