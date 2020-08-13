События в Беларуси: мирные протесты идут по всей стране, Лукашенко опирается на Россию

Неделя, изменившая Беларусь: после того, как Александра Лукашенко официально объявили победившим выборы президента, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. Следим за развитием событий в соседнем государстве:
15 августа. Главное:
- Лукашенко позвонил Владимиру Путину. Президенты уверены, что все проблемы будут вскоре решены.
- Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию.
- Лукашенко в Генштабе: при первом же нашем запросе о военной помощи Россией будет оказана всесторонняя помощь.
- Опубликовано видео, как в Минске погиб Александр Тарайковский. У него ничего не было в руках. МВД утверждало, что он бросал бомбу.
- Тысячи людей собрались почтить память погибшего протестующего в Минске Александра Тарайковского.
- Массовые акции протеста также проходят в Бресте, Гомеле, Могилеве, Бобруйске и других больших и малых населенных пунктах по всей Беларуси.
- Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента.
- Текстовая прямая трансляция:
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