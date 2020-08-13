Чт, 13.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

SPKC призвал в праздник Риги не толпиться и чаще мыть руки

Иллюстративное фото

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Перед тем, как посетить в предстоящие выходные праздник Риги, каждый должен оценить свое состояние здоровья, а во время мероприятий следует часто мыть руки и избегать мест скопления людей, заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

SPKC призывает посетителей праздника быть ответственными и соблюдать установленные в стране ограничения. Во время мероприятий следует часто и тщательно мыть руки, если же такой возможности нет, то запастись дезинфицирующим средством. Следует избегать прикосновений к лицу грязными руками.

SPKC призывает обсудить важность гигиены рук с детьми и следить за тем, чтобы они не прикасались к поверхностям без необходимости.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения двухметровой дистанции от остальных участников праздника. Также не следует пить и есть из общей посуды.

Праздник Риги будет проходить с 14 по 16 августа.

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