Чт, 13.08.2020
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Дизайн новой обуви Канье Уэста вызвал бурную реакцию у пользователей интернета

ФОТО: Reuters/ScanPix/ Twitter

Канье Уэст - не только рэпер и кандидат на президентских выборах в США, но также дизайнер и владелец бренда одежды и обуви Yeezy. Он представил свой новый дизайн обуви, который почти никого не оставил равнодушным.

В Twitter Уэст опубликовал фото ожидаемой новой обуви. Однако, если бы рэпер не подписал под снимком, что новые кроссовки Yeezy будут выглядеть вот так, вряд ли кто-то догадался бы, что это обувь.

Дизайн обуви показался людям очень странным, они сразу стали обсуждать, на что она похожа. Некоторым эта обувь напомнила картофельные чипсы, а кому-то - скелет рыбы.

К слову, это не первый раз, когда Канье шокирует публику своим дизайном обуви. Его прошлая модель тоже стала объектом шуток.

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