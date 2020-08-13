Дизайн новой обуви Канье Уэста вызвал бурную реакцию у пользователей интернета

Канье Уэст - не только рэпер и кандидат на президентских выборах в США, но также дизайнер и владелец бренда одежды и обуви Yeezy. Он представил свой новый дизайн обуви, который почти никого не оставил равнодушным.
В Twitter Уэст опубликовал фото ожидаемой новой обуви. Однако, если бы рэпер не подписал под снимком, что новые кроссовки Yeezy будут выглядеть вот так, вряд ли кто-то догадался бы, что это обувь.
YZY D Rose coming soon 🕊 pic.twitter.com/SqHdj4SUrg— ye (@kanyewest) August 9, 2020
Дизайн обуви показался людям очень странным, они сразу стали обсуждать, на что она похожа. Некоторым эта обувь напомнила картофельные чипсы, а кому-то - скелет рыбы.
I got mine already 🙏🏽 pic.twitter.com/6soZHJZ93N— Mike Orozco (@CRISPYxDRIP) August 9, 2020
August 9, 2020
YEEZY SLITHERS @kanyewest pic.twitter.com/UxQpG0hU7d— Religion$$🇸🇩 (@itoldyousofam) August 9, 2020
Save a buck and make your own. pic.twitter.com/5a7G9LYmbY— Alicia M. 🌊❄ (@ShopgirlAlic) August 9, 2020
August 9, 2020
К слову, это не первый раз, когда Канье шокирует публику своим дизайном обуви. Его прошлая модель тоже стала объектом шуток.
Kanye really made Yeezy crocs. The Yocs. https://t.co/SALn9xRLOP pic.twitter.com/liAS2nfqt8— joe (@JoeJoeColes) September 12, 2019
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