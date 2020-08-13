Дизайн новой обуви Канье Уэста вызвал бурную реакцию у пользователей интернета

В Twitter Уэст опубликовал фото ожидаемой новой обуви. Однако, если бы рэпер не подписал под снимком, что новые кроссовки Yeezy будут выглядеть вот так, вряд ли кто-то догадался бы, что это обувь.

YZY D Rose coming soon 🕊 pic.twitter.com/SqHdj4SUrg — ye (@kanyewest) August 9, 2020

Дизайн обуви показался людям очень странным, они сразу стали обсуждать, на что она похожа. Некоторым эта обувь напомнила картофельные чипсы, а кому-то - скелет рыбы.

I got mine already 🙏🏽 pic.twitter.com/6soZHJZ93N — Mike Orozco (@CRISPYxDRIP) August 9, 2020

Save a buck and make your own. pic.twitter.com/5a7G9LYmbY — Alicia M. 🌊❄ (@ShopgirlAlic) August 9, 2020

К слову, это не первый раз, когда Канье шокирует публику своим дизайном обуви. Его прошлая модель тоже стала объектом шуток.