Чт, 13.08.2020
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Из-за Covid-19: во время праздника Риги полиция будет работать по спецплану

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Во время праздника Риги полиция будет работать по специальному плану, чтобы предотвратить распространение Covid-19, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Перед праздником и.о. исполнительного директора столицы Ивета Залпетере провела рабочие совещания с организаторами мероприятий, Государственной полицией, муниципальной полицией и Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Участники совещаний рассматривали организационные вопросы, в том числе меры безопасности в связи с Covid-19, которым во время мероприятий следует уделить особое внимание.

Отдельная встреча была проведена с представителями Госполиции и полиции самоуправления, чтобы обсудить все аспекты безопасности и риски. На основе анализа рисков разработан специальный план работы полиции во время праздника.

Полиция спланировала, на каких мероприятиях необходимо ее физическое присутствие и в каком количестве. Также создан оперативный центр управления для контроля безопасности во время праздника.

Если будут выявлены мероприятия, на которых не соблюдаются рекомендации полиции и эпидемиологов, полиция будет готова их закрыть.

Столичное самоуправление призывает посетителей праздничных мероприятий быть ответственными, соблюдать указания организаторов, установленные в стране ограничения и рекомендации SPKC.

Праздник Риги состоится 14-16 августа.

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