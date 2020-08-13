Чиновник из Витебска заставил избирком изменить протокол голосования в пользу Лукашенко. Глава комиссии это подтвердил

Запись была опубликована 10 августа на Youtube-канале Belarus Lives Matter. В комментарии под видео отмечалось, что записан это разговор от 9 августа между членами избирательной комиссии участка № 25 в Октябрьском районе Витебска и главой этого района Сергеем Сташевским.

Согласно сказанному на записи - победила Светлана Тихановская. Однако всех членов избирательной комиссии заставили составить новый итоговый протокол голосования. Согласно записи у Лукашенко должно быть большинство голосов, а у Тихановской - максимум 20%.

"У меня есть к вам очень жесткое предложение - изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточно много людей проголосовало (…) Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать", - говорит на записи Сташевский.

Слышно, что среди членов комиссии начались возражения и отказы:

Чиновник ответил им: "Еще раз говорю: сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность. Коллеги, еще раз говорю: вы молодцы, вы коллектив, высказали свою позицию, я вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому".

В итоге, судя по аудиозаписи, избирательная комиссия переписала итоговый протокол. Те, кто не хотят подписывать, могут "могут почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение избирательного участка", - сказал Сташевский.

В конце записи женский голос спрашивает: "А вы спите спокойно?" Мужской голос отвечает: "Ребята, извините, пожалуйста".

Как выяснил Tut.by, подлинность записи изданию анонимно подтвердили члены комиссии. Помимо этого, в разговоре с "Радио Свобода" глава избирательной комиссии, директор школы Сергей Питаленко сказал, что узнал свой голос на записи.

Мужчина подтвердил, что членов комиссии вынудили изменить цифры. Согласно словам Питаленко, сфальсифицированный протокол подписали не все, но он это сделал. На вопрос, правда ли, что именно Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Питаленко сказал: "на аудио все есть".