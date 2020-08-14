Теперь самоизоляцию нужно соблюдать также по прилету из Греции, Великобритании, Дании и Ирландии

Сегодня к списку стран, после возвращений из которых необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию, добавили Грецию, Данию, Ирландию и Великобританию.

Vēršam uzmanību, ka no šodienas 14 dienu pašizolācija jāievēro atgriežoties arī no Grieķijas, Dānijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes.

Atgādinām, ka Valstu saslimstības rādītāju saraksts stājas spēkā ar šodienu! pic.twitter.com/oNJixYoFLW — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) August 14, 2020

С сегодняшнего дня самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из данных стран: Люксембург, Испания, Румыния, Мальта, Андора, Монако, Бельгия, Сан-Марино, Нидерланды, Болгария, Швеция, Франция, Исландия, Чехия, Швейцария, Португалия, Дания, Польша, Хорватия, Кипр, Австрия, Греция, Ирландия, Великобритания.

В Латвии заболеваемость Covid-19 составляет 4,1 случая на 100 тыс. человек, в Литве она выросла до 9,6 случая, а в Эстонии составляет 9,3 случая.

Еще ниже, чем в Латвии, заболеваемость только в Венгрии (3,2) и в Ватикане, где нет случаев Covid-19.