Пт, 14.08.2020
Вроде, и хочет, и желание есть, но он разгоняется и падает. Тогда мы предлагаем бросить этот вид спорта, потому что бывают такие случаи, когда после падения можно остаться инвалидом. Тренер Николай Кокин
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  • Теперь самоизоляцию нужно соблюдать также по прилету из Греции, Великобритании, Дании и Ирландии

Теперь самоизоляцию нужно соблюдать также по прилету из Греции, Великобритании, Дании и Ирландии

Аэропорт Рига

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Наступила пятница, а значит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новые данные о списке стран, после возвращения из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.  

Сегодня к списку стран, после возвращений из которых необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию, добавили Грецию, Данию, Ирландию и Великобританию. 

С сегодняшнего дня самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из данных стран:

Люксембург, Испания, Румыния, Мальта, Андора, Монако, Бельгия, Сан-Марино, Нидерланды, Болгария, Швеция, Франция, Исландия, Чехия, Швейцария, Португалия, Дания, Польша, Хорватия, Кипр, Австрия, Греция, Ирландия, Великобритания. 

В Латвии заболеваемость Covid-19 составляет 4,1 случая на 100 тыс. человек, в Литве она выросла до 9,6 случая, а в Эстонии составляет 9,3 случая.

Еще ниже, чем в Латвии, заболеваемость только в Венгрии (3,2) и в Ватикане, где нет случаев Covid-19.

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