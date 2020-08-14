"Мы не овцы, не быдло, не народец". Как в Беларуси протестуют работники заводов

Участники акций также требуют освободить задержанных во время протестов и прекратить применение силы к демонстрантам. Рабочие заводов угрожают забастовками в случае, если их мнение не будет услышано.

"Медуза" приводит список более 20 предприятий, работники которых по всей Беларуси митингуют против Лукашенко. Среди них - заводы "Атлант" и "Гефест", фабрика "Милавица" и т.д.

Комментируя ситуацию Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы, от чего станет хуже самим же рабочим от остановки производства.

"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - отметил Лукашенко.

"Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", - цитирует его Белта.

Однако в реальности все не так, как он говорит. Вот, например, как протест упомянутого "МАЗа" (Минский автомобильный завод).

"Мы не овцы, не было, не народец. Мы работники МТЗ и нас не 20 человек".

На многих предприятиях требуют признать выборы недействительными, провести новые честные, выступают против насилия силовиков по отношению к мирным гражданам, а на некоторых выступают в том числе за отставку действующего президента Александра Лукашенко и всего ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

"Незамедлительную отставку всего ЦИК". Заявление от работников цеха № 16 Мозырского НПЗ.

Новополоцк. Запись со встречи работников "Нафтана", которые требуют среди прочего пересчета голосов, "потому что это вранье".

"Остановить кровопролитие на улицах Беларуси". В Петрикове местный ГОК (горно-обогатительный комбинат) объявил забастовку, пока не будут выполнены их требования.

"Требуем отставки Лукашенко". Минск. Фабрика "ГеосИдеал" также присоединилась к акции солидарности.

Галерея: Протесты работников предприятий в Беларуси