Что творится в белорусских СИЗО? Рассказы задержанных

Андрей говорит, что пролежал так около трех часов. Людей периодически били. Если кто-то пытался встать, доставалось еще больше. Потом, вспоминает мужчина, начали вызывать для составления протокола: "Всем давали уже готовые "участвовал в несанкционированных акциях, выкрикивал лозунги". Того, кто отказывался подписывать, отводили в отдельную комнату и снова били, пока не соглашался. Затем задержанных снова вывели на улицу и поставили лицом к стене: "В камеры не сажали, они уже были забиты. В туалет отпускали в сопровождении сотрудника, воды не давали".

В 10 утра людей начали развозить по изоляторам, рассказывает Андрей. Он оказался в ЦИП на Окрестина. Сотрудники были на адреналине, поторапливали прибывших дубинками: "Бежишь непонятно куда, впереди ничего не видишь, цепляешься за какие-то пороги, получаешь дубинкой по спине, тебя бьют ногами". Андрея и еще 55 человек поместили во дворик для прогулок. Мужчина рассказывает, что пробыл там до двух часов ночи: "Покормили и дали воды только в полночь. Дали остатки от обеда - по трети котлеты, может быть, досталось и то не всем. Дали воды. Это была первая еда и вода за сутки". Андрей слышал, как приезжали новые машины, людей также избивали. "Доносились крики, топот, звуки ударов. Поняли, что мы еще относительно легко отделались", - вспоминает он.

Андрея выпустили около 3 часов ночи 13 августа. "Когда называли фамилии, говорили: финальная порция ударов и можете быть свободны". До этого, по словам мужчины, людей сортировали: тех, у кого были татуировки, или кто, по мнению охранников, выглядел странно, вели в отдельную очередь и били с особым удовольствием. "Лупили и спрашивали: "Мы фашисты?" Когда лежишь по ударами дубинок, не будешь говорить, да, фашисты. Ну а кто же вы, если ваша работа - избивать людей, если это доставляет вам удовольствие?", - говорит Андрей.

В Ленинском РУВД Минска "держали всю ночь на улице стоя, не давали пить"

"Из автозаков начали выносить тяжело раненых. К ним позвали врачей. Одна врач кричала солдатам, что это ненормально, что они звери. Те ответили: "Нормально, лечи давай", - рассказывает Михаил (имя изменено по просьбе героя). Он провел ночь в Ленинском РУВД Минска.

Мужчина не был на акции протеста - силовики вытащили его из машины: "Мы попали в пробку. К нам подошли люди со щитами и дубинками, скорее всего, спецназ внутренних войск". Нас вывели из машины, сказали разблокировать телефоны - проверяли, есть ли фото и видео с митингов, рассказывает Михаил. По его словам, у него было видео, на котором люди идут с БЧБ-флагом, за это его задержали. "Солдаты, которые меня вели, посоветовали сидеть тихо, поэтому меня не били. Некоторых в автозаке избивали зверски. Рядом был мужчина, который не говорил, только слабо стонал и, кажется, совсем не мог держаться самостоятельно", - вспоминает Михаил.

Михаила привезли в Ленинский РУВД: "Пока вели из автозака, каждого били дубинками по ногам и кулаками по ребрам. Всех поставили на колени, руки были за головой. Некоторым из-за травм или проблем со здоровьем было тяжело так стоять. Когда люди хотели поменять позу, снова могли ударить". Мужчина вспоминает, что силовики постоянно менялись, были те, кто пытался помочь, но кто-то просто зверствовал. В РУВД приезжали медики, некоторых задержанных забирала "скорая".

По словам Михаила, ночь он провел на улице - площадка 4 на 10 метров, огороженная металлическими пластинам. "Людей ставили лицом к стене, руки были связаны пластиковым хомутом спереди. Среди задержанных были четыре девушки, был подросток - у него кружилась голова, но сидеть не разрешали", - рассказывает Михаил. Он говорит что, "когда начало светать пришел омоновец, крикнул нам: "Ну что, весело было сегодня ночью? А завтра еще веселее будет! Столько гайцов поломали. Заберите у них воду, пусть сдохнут от жажды". Мужчина признается, что только потом понял, что их считают теми, кто калечит милицию. Михаила выпустили утром, и он говорит, что ему повезло, его задержание было самым "мягким" из тех, о которых он слышал.