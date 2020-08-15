Протест в Хабаровске, день 36-й: солидарность с Беларусью и трек Славы КПСС

Несмотря на дождь, сотни жителей Хабаровска вновь вышли на несогласованные митинги, протестуя против ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала.

По традиции, установившейся в июле, они собрались на центральной площади Ленина, скандируя лозунги "Свободу!", "Фургал-наш выбор!" и другие, а также прошлись шествием по городу.

Протестующие отказываются принимать в качестве главы края Михаила Дегтярева, назначенного после ареста Сергея Фургала, которого они называют народным губернатором.

Оба политика - члены Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

В субботу хабаровчане также выражали поддержку протестующим в Беларуси, а некоторые даже несли бело-красно-белый белорусский флаг, принятый в первые годы независимости страны и ставший символом протестов в августе 2020 года.

"Жыве Беларусь!", - гласил один из транспорантов.

В администрации Хабаровска заявляют, что протестующих с каждой акции все меньше: на площади Ленина в субботу собрались 300-400 человек, а на шествие отправились около 1,5 тыс. человек.

Оппозиционные телеграм-каналы пишут о десятках тысяч участников.

В среду один из самых известных уроженцев Хабаровска среди российской молодежи, рэпер Слава КПСС (также известный как Гнойный) выпустил трэк "Губернатор" с критикой и оскорблениями в адрес Дегтярева.

Хабаровские пацаны, обращается рэпер к политику, "угостят тебя лещом дальневосточным, ты не зря боишься даже нос высунуть на площадь".

Почему протестует Хабаровск?

Сергей Фургал был избран губернатором в 2018 году, опередив кандидата от "Единой России". Он получил 70% голосов.

В начале июля губернатор был задержан по подозрению в причастности к убийствам двух предпринимателей в начале 2000-х годов и организации покушения еще на одного.

Убитые бизнесмены были связаны с торговлей металлом - сфера, в которой работал и Фургал. Жена арестованного политика до сих пор владеет долей в одном из предприятий.

Фургал и его сторонники отрицают эти обвинения и считают их политическим преследование.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала. Вместо него временным и.о. губернатора был назначен Михаил Дегтярев, также член ЛДПР.