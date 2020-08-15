Сколько зарабатывает телезвезда Джереми Кларксон

60-летний журналист и ведущий телепередач Джереми Кларксон многим больше всего известен как ведущий Top Gear, а сейчас и The Grand Tour. У него всегда есть мнение, и оно нередко отличается от царящих в обществе взглядов. И в одном из последних постов в Twitter Кларксон дал понять, что отметки уровня А ничего не гарантируют, так как он даже со своими оценками С и U добился таких достижений, что сейчас может позволить себе строить новый красивый дом с фантастической природой Англии за окном.

A level results not great? Don’t worry, I got a C and 2 Us and I’m currently building a large house with far reaching views of the Cotswolds — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 13, 2020

Если Кларксон уж так удачлив в своем бизнесе, то логично возникает вопрос: сколько же он всего заработал? Британский Express.co.uk со ссылкой на портал Celebrity Net Worth сообщил, что богатство Кларксона составляет около 47 миллионов фунтов стерлингов, или 52 миллиона евро, а его среднегодовая зарплата - 15 миллионов фунтов.

До того как Кларксон в 2015 году со скандалом покинул Top Gear, он был наиболее оплачиваемым работником ВВС. И не зря, ведь продажа прав на трансляцию за рубежом обеспечивала ВВС доходы в размере 50 миллионов фунтов. Express.co.uk также указывает, что в 2014 году Кларксон получил от ВВС дивиденды в размере 14 миллионов фунтов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

На вопрос о семизначных зарплатах в ВВС Кларксон пояснил, что представлять такую зарплату за измеряемую в часах работу было бы ошибкой; по его словам, это плата за то, что вся жизнь сейчас проходит в селфи с толпами фанатов и тысячами автографов, не считая, конечно, и длительного рабочего времени.

Нужно сказать, что годы молодости Кларксона были не столь мрачны. Сначала оценки не были настолько хорошими, как можно бы было хотеть, однако его богатые родители могли позволить себе послать Джереми в частную школу и перевести его жизнь в "правильное русло". В свою очередь родители Кларксона разбогатели, заведя дружбу с автором медвежонка Паддингтона Майклом Бондом, который разрешил им производить мягкие игрушки героев сказки.