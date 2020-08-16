Эксперимент с летней улицей Тербатас заканчивается. Выводы сделает дума нового созыва

С 17 июля на месяц Рижское самоуправление в экспериментальном порядке закрыло улицу Тербатас для транспорта, предоставив ее в распоряжение пешеходов, велосипедистов и торговцев. В выходные дни здесь проводились культурные мероприятия. На протяжении всей улицы были обустроены зеленые зоны для отдыха и расширенные террасы кафе. Также здесь был доступен бесплатный беспроводной интернет.

"Основная цель эксперимента - выяснить, может ли улица Тербатас функционировать как улица для пешеходов и велосипедистов. Независимо от того, что покажут результаты эксперимента, мы рады снять этот вопрос с повестки дня самоуправления, где он был более 12 лет", - заявил руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц.

Для оценки результатов эксперимента столичное самоуправление до 16 сентября проводит опрос населения и предпринимателей. Анкету можно заполнить на портале riga.lv. Результаты опроса будут переданы думе нового созыва.

Галерея: Летний вечер на улице Тербатас