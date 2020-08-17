Пн, 17.08.2020
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СМИ сообщили о грузовиках Росгвардии, следовавших в сторону границы с Беларусью

ФОТО: AFP/SCANPIX

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях, пришла к выводу, что автозаки Росгвардии без номеров и маркировок движутся в сторону границы с Беларусью, пишет "Дождь". 

"Дождь" сообщает, что 16 августа в Telegram-канале Paris Burns были опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах.

По сообщениям CIT, часть грузовиков идентичны транспорту российского ОМОНа. В то же время на машинах полностью отсутствуют маркировка и номерные знаки.

В описании говорится, что техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу. Место съемки находится в 400 километрах от границы с Беларусью.

"Фонтанка" со ссылкой на читателя также пишет о колонне автозаков на дороге Санкт-Петербург - Псков.

Вечером 16 августа в Telegram-канале "Медуза - LIVE" также появились фотография и видео от читателей, на которых грузовики движутся якобы в сторону границы с Беларусью по трассе М1.

Журналист Василий Максимов также опубликовал видео схожего содержания. По мнению CIT, координаты в твите Максимова указывают на развязку южнее Смоленска - в 83 километрах от границы с Беларусью.

В Росгвардии эти сообщения пока не комментировали. 

Отметим, что в течение суток Александр Лукашенко дважды связывался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - сообщило белорусское агенство новостей "Белта".

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий. 

Галерея: Третий день протестов в Беларуси 

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