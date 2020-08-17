СМИ сообщили о грузовиках Росгвардии, следовавших в сторону границы с Беларусью

Don't make too much of it (yet), but two convoys of unmarked trucks identical to Russian riot police/National Guard vehicles were filmed 400 km from the Belarusian border, drving south from St Petersburg.



We are watching the situation closely, please share any footage you see. pic.twitter.com/pDvwSsIHKR — CIT (en) (@CITeam_en) August 16, 2020

"Дождь" сообщает, что 16 августа в Telegram-канале Paris Burns были опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах.

По сообщениям CIT, часть грузовиков идентичны транспорту российского ОМОНа. В то же время на машинах полностью отсутствуют маркировка и номерные знаки.

В описании говорится, что техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу. Место съемки находится в 400 километрах от границы с Беларусью.

"Фонтанка" со ссылкой на читателя также пишет о колонне автозаков на дороге Санкт-Петербург - Псков.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Вечером 16 августа в Telegram-канале "Медуза - LIVE" также появились фотография и видео от читателей, на которых грузовики движутся якобы в сторону границы с Беларусью по трассе М1.

Журналист Василий Максимов также опубликовал видео схожего содержания. По мнению CIT, координаты в твите Максимова указывают на развязку южнее Смоленска - в 83 километрах от границы с Беларусью.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

В Росгвардии эти сообщения пока не комментировали.

Отметим, что в течение суток Александр Лукашенко дважды связывался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - сообщило белорусское агенство новостей "Белта".

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.

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