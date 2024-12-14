Падение режима Асада стало серьезным ударом по престижу России. Сирия долгое время была центром российского влияния в регионе. "Государства Ближнего Востока начали взаимодействовать с Россией, считая ее способной добиваться результатов. Но текущая ситуация показала, что никто не может рассчитывать на ее защиту", - отметил эксперт.

Раков добавил, что эта неудача подрывает образ России как мощной военной силы, способной восстанавливать своих союзников. "Сейчас всем очевидно, что Россия - не гигант, но и не карлик", - пояснил он.

По мнению эксперта, судьба России на Ближнем Востоке будет зависеть от исхода войны в Украине. Если Россия потерпит поражение, это станет катастрофой для ее имиджа как сильной державы. Если же Москва сможет достичь перемирия, которое можно представить как победу, это укрепит ее позиции как страны, способной противостоять коллективному Западу.

Раков считает, что исход украинского конфликта окажет значительное влияние и на восприятие России на Ближнем Востоке.

Российско-иранское сотрудничество, по мнению Ракова, будет только усиливаться. Ранее страны соперничали за влияние в Сирии, но после провалов обеих сторон их отношения стали более координированными.

"Парадоксально, но нынешние неудачи сделали Россию и Иран более важными друг для друга. Даже если Россия уйдет из Сирии, она продолжит активно действовать на Ближнем Востоке", - отметил эксперт.

Иран, по словам Ракова, оказался в сложной ситуации. Его союзники, такие как "Хезболла" и "Хамас", ослаблены, а Израиль наносит удары по иранским целям в Сирии и самой территории Ирана. Это выявило уязвимость обороны Ирана, которая была основой его стратегии с 1988 года.

Раков подчеркнул, что, хотя Иран больше не является столь важным для России, как два года назад, их отношения остаются взаимовыгодными. Россия и Иран продолжают развивать военное сотрудничество и активно участвуют в создании новых торговых коридоров.

Эксперт считает, что сотрудничество России и Ирана стало более сбалансированным, добавив экономический компонент к политическому. "Ирану сейчас больше нужна Россия, чем России нужен Иран. Но у обеих сторон нет другого выбора, кроме как работать вместе", - заключил Раков.

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