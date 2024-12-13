Из пожертвованных Украине денег в Эстонии могло быть похищено более 400 000 евро

Документы Печерского районного суда Киева свидетельствуют о том, что Васькив уехал из Украины и объявлен в розыск.

На закрытом судебном заседании 29 ноября были пересмотрены материалы, собранные в ходе досудебного расследования уголовного дела.

Как следует из документов суда, украинские правоохранительные органы подозревают Васькива в незаконном присвоении пожертвований Slava Ukraini для личной выгоды.

С сентября 2022 года по март 2023 года Slava Ukraini перечислила управляемой Васькивым партнерской организации Alll for Victory 1 555 770 евро на покупку транспортных средств, продовольственных пакетов и оборудования для украинской армии. По документам суда, некоммерческая организация под руководством Васькива должна была закупать товары у одного украинского поставщика.

Однако правоохранительные органы Украины считают, что Васькив из пожертвованных средств незаконно использовал более 411 000 евро, причинив существенный финансовый ущерб Slava Ukraini.

Суд выдал ордер на задержание Васькива, однако, по оценке украинских властей, в марте он уехал из страны.

В октябре Slava Ukraini заявили, что приостановят деятельность из-за истощения пожертвований. К декабрю планируется завершить начатые проекты.

Весной прошлого года против Йоханны-Марии Лехтме, бывшей руководительницы организации Slava Ukraini, были выдвинуты обвинения в злоупотреблении пожертвованными деньгами, когда стало известно, что средства Slava Ukraini были перечислены частной компании IC construction, принадлежащей Васькиву.

Лехтме отрицает, что злоупотребляла пожертвованиями, однако и в Эстонии, и в Украине были возбуждены уголовные дела. Она ушла в отставку из благотворительной организации и с поста депутата эстонского парламента.

Прокуратура в Эстонии в августе этого года подтвердила, что Лехтме была допрошена.

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