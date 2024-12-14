Президент Южной Кореи отстранен от должности

Из 300 депутатов парламента за импичмент высказались 204 человека. Против проголосовали 85, трое воздержались. Еще восемь бюллетеней были признаны недействительными.

С момента одобрения импичмента Юн Сок Ёль автоматически утратил полномочия главы государства. Теперь его судьба будет решаться в Конституционном суде Южной Кореи.

На период судебного разбирательства обязанности президента возложены на премьер-министра Хан Док Су.

У Конституционного суда есть 180 дней, чтобы вынести окончательное решение по делу Юн Сок Ёля. Если суд подтвердит импичмент, Юн станет вторым президентом в истории страны, отстраненным от должности таким образом.

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