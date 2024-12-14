Парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за отстранение президента Юн Сок Ёля. Причиной стало его неудачное решение попытаться ввести военное положение.
Президент Южной Кореи отстранен от должности
Из 300 депутатов парламента за импичмент высказались 204 человека. Против проголосовали 85, трое воздержались. Еще восемь бюллетеней были признаны недействительными.
С момента одобрения импичмента Юн Сок Ёль автоматически утратил полномочия главы государства. Теперь его судьба будет решаться в Конституционном суде Южной Кореи.
На период судебного разбирательства обязанности президента возложены на премьер-министра Хан Док Су.
У Конституционного суда есть 180 дней, чтобы вынести окончательное решение по делу Юн Сок Ёля. Если суд подтвердит импичмент, Юн станет вторым президентом в истории страны, отстраненным от должности таким образом.
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