Надеемся, что пятница, 13-е, не стала для вас неудачным днем. В Смилтене открылся новый пункт техосмотра, украинские хакеры "поздравили" российские госструктуры с Днем Конституции, Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Дональда Трампа. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 13 декабря ⟩ Новый пункт техосмотра, хакерская атака на сайты России и кража денег для Украины
Новости Латвии:
Сегодня, 13 декабря, в Смилтене начнет работать новый пункт технического осмотра легковых автомобилей, сообщили агентству LETA представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Появился новый инструмент для защиты интересов музыкантов, кинематографистов и других создателей контента. В четверг, 12 декабря, Сейм утвердил поправки к Закону об авторском праве, которые позволяют Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP) ограничивать доступ к пиратским сайтам, незаконно предлагающим фильмы, музыку и другие авторские произведения, сообщает программа "900 секунд".
В ноябре прошлого года Государственная полиция получила информацию о сексуальном насилии над малолетними детьми и распространении порнографических материалов в Талсинском крае. Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время уголовное расследование завершено, материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.
Мужчина, чей прыжок из движущегося трамвая в Лиепае был снят на видео и попал в Интернет, может быть психически неуравновешенным. У него долгая история странного поведения в общественных местах Лиепаи, в том числе нарушения общественного порядка, сообщает программа Bez Tabu.
Погодные условия в Латвии с конца этой недели будут определяться в основном циклонами, поэтому ожидаются снег, дождь и порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Из эстонской некоммерческой организации Slava Ukraini могло быть присвоено 411 000 евро, и главным подозреваемым в присвоении является деловой партнер эстонской организации в Украине Генадий Васькив, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении правоохранительных органов Украины.
Ночью и утром в пятницу, 13 декабря, армия России нанесла массированный удар по регионам Украины, сообщает "Медуза" со ссылкой на ВСУ.
Россия в пятницу нанесла широкомасштабный воздушный удар по Украине, направленный против энергетической инфраструктуры, выпустив 93 ракеты и почти 200 ударных беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские кибербойцы военной разведки в День Конституции Российской Федерации захватили сайты нескольких важных государственных структур России, включая сайт Госдумы. Страницы были заблокированы, и на них был размещен короткий текст: "Российского государства не существует", сообщает Rus.Postimees со ссылкой на эксперта по безопасности Райнера Сакса.
Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники информации.
Мать латвийского хоккеиста Теодора Блюгера, нападающего "Ванкувер Кэнакс", Яна гостит в Канаде у своего сына. И ей посчастливилось выиграть в спортивной лотерее, в которой она участвовала впервые.
Интересное чтиво:
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