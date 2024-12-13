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"Увидеть солнце" - это самое большое желание Роланда Гибнерса. Сейчас его руки с трудом выводят буквы на планшете - это единственный способ, которым он может общаться с миром. С 16 января 2023 года он живет с болезнью двигательных нейронов. Она медленно отнимает все: возможность говорить, есть, двигаться.

Ни для кого не секрет, что самолеты - самый быстрый и безопасный способ передвижения в современном мире. Разумеется, это еще и прибыльный бизнес, поэтому существует множество авиакомпаний, каждая из которых предлагает свои маршруты. AirHelp составил список лучших и худших авиакомпаний мира в 2024 году.

Европа готовится к потенциальной торговой войне, которая может начаться после вступления в должность Дональда Трампа, избранного президентом США, а в двух странах с крупнейшей на континенте экономикой серьезные проблемы. Германия собирается завершить уже второй год подряд с нулевым ростом экономики, а во Франции в 2025 году темпы роста, согласно прогнозам, составят менее 1%.

Российский диктатор Владимир Путин ранее выражал решимость провести Всемирные игры дружбы как альтернативу классическим Олимпийским играм, в которых спортсменам из страны-агрессора участвовать запрещено. Грандиозный план провалился?

"Это, наверное, длилось меньше минуты. Все произошло очень быстро: они открыли огонь. Наш водитель выпрыгнул из машины, упал в кусты, а затем скатился в яму", - начинает пересказ истории Rus.Postimees.

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