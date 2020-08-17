"Война для нас - как драники с гвоздями". Что говорили о протестах на белорусском и российском ТВ

В то время как на российском телевидении по-прежнему настаивают, что протесты напоминают цветную революцию, белорусские телеканалы предпочитают просто игнорировать оппозиционные акции. Зато зловещую роль телеграм-каналов упоминали в обеих странах.

"Беларусь-1" и Общенациональное ТВ Беларуси

О митинге в поддержку Лукашенко главный телеканал "Беларусь-1" сообщал в дневных программах новостей. Речь Лукашенко в 19 часов транслировалась полностью, правда, без концовки, где президент заявил о готовности встать перед собравшимися на колени. И если сначала БТ заявляло о 70 тысячах собравшихся поддержать Лукашенко (МВД объявило о 65 тысячах), то в новостях позже цифра все росла.

"Люди устали от раздрая в обществе, подогреваемого бесконечным потоком ведущей к развалу страны информации, транслируемой в телеграм-каналах", - рассказывала ведущая.

Ни в одной из новостных программ на "Беларуси-1" не упомянули альтернативный митинг - Марш солидарности, который прошел во многих городах страны. В Минске, по подсчетам местного портала TUT.BY, у стелы на проспекте Победителей собрались около 220 тысяч демонстрантов. Десятки тысяч прошли оттуда через центр столицы к площади Независимости, где днем в воскресенье проводился митинг в поддержку Лукашенко.

Белорусское телевидение не рассказывало об этом, но в новостном выпуске в 19 часов транслировало многократные высказывания участников митинга в поддержку Лукашенко, критикующих тех, кто требует отставки президента и новых выборов, освобождения задержанных. Эти мнения не были песонифоцированы - имена и фамилии говоривших не были обозначены на экране.

Молодой человек в кепке и больших солнцезащитных очках возмущался тем, что крики митингующих на улицах не дают спать старикам, детям и тем, кому завтра на работу. Девушка в белом платье в горошек со слезами рассказывала, как от нее отвернулись многие друзья - только за то, что она поддерживает президента. Молодой бородач высказался за мир: "Война для нас - как драники с гвоздями".

В новостном выпуске сообщили об очередном разговоре Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, откорректировав первоначально не раз озвученное обещания Кремля: Москва и ОДКБ помогут, оказывается, не при первой просьбе Минска, а в случае внешних угроз.

В течение субботы-воскресенья белорусское телевидение потоком транслировало сериалы - практически все из них демонстрировались по местным каналам ранее.

Ни дискуссионных, ни аналитических программ в выходные дни не показывали.

Но в прогнозе погоды белорусское телевидение предупреждает: начало недели будет жарким.

Телеканал ОНТ

ОНТ - второй из главных белорусских телеканалов - в вечерней программе "Контуры" показал репортаж своих корреспондентов из Москвы.