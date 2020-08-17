"Война для нас - как драники с гвоздями". Что говорили о протестах на белорусском и российском ТВ

Российские и белорусские провластные каналы посвятили долю вечерних эфирах событиям в Минске - митингу сторонников Александра Лукашенко и шествию оппозиции.
В то время как на российском телевидении по-прежнему настаивают, что протесты напоминают цветную революцию, белорусские телеканалы предпочитают просто игнорировать оппозиционные акции. Зато зловещую роль телеграм-каналов упоминали в обеих странах.
"Беларусь-1" и Общенациональное ТВ Беларуси
О митинге в поддержку Лукашенко главный телеканал "Беларусь-1" сообщал в дневных программах новостей. Речь Лукашенко в 19 часов транслировалась полностью, правда, без концовки, где президент заявил о готовности встать перед собравшимися на колени. И если сначала БТ заявляло о 70 тысячах собравшихся поддержать Лукашенко (МВД объявило о 65 тысячах), то в новостях позже цифра все росла.
"Люди устали от раздрая в обществе, подогреваемого бесконечным потоком ведущей к развалу страны информации, транслируемой в телеграм-каналах", - рассказывала ведущая.
Ни в одной из новостных программ на "Беларуси-1" не упомянули альтернативный митинг - Марш солидарности, который прошел во многих городах страны. В Минске, по подсчетам местного портала TUT.BY, у стелы на проспекте Победителей собрались около 220 тысяч демонстрантов. Десятки тысяч прошли оттуда через центр столицы к площади Независимости, где днем в воскресенье проводился митинг в поддержку Лукашенко.
Белорусское телевидение не рассказывало об этом, но в новостном выпуске в 19 часов транслировало многократные высказывания участников митинга в поддержку Лукашенко, критикующих тех, кто требует отставки президента и новых выборов, освобождения задержанных. Эти мнения не были песонифоцированы - имена и фамилии говоривших не были обозначены на экране.
Молодой человек в кепке и больших солнцезащитных очках возмущался тем, что крики митингующих на улицах не дают спать старикам, детям и тем, кому завтра на работу. Девушка в белом платье в горошек со слезами рассказывала, как от нее отвернулись многие друзья - только за то, что она поддерживает президента. Молодой бородач высказался за мир: "Война для нас - как драники с гвоздями".
В новостном выпуске сообщили об очередном разговоре Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, откорректировав первоначально не раз озвученное обещания Кремля: Москва и ОДКБ помогут, оказывается, не при первой просьбе Минска, а в случае внешних угроз.
В течение субботы-воскресенья белорусское телевидение потоком транслировало сериалы - практически все из них демонстрировались по местным каналам ранее.
Ни дискуссионных, ни аналитических программ в выходные дни не показывали.
Но в прогнозе погоды белорусское телевидение предупреждает: начало недели будет жарким.
Телеканал ОНТ
ОНТ - второй из главных белорусских телеканалов - в вечерней программе "Контуры" показал репортаж своих корреспондентов из Москвы.
Корреспонденты рассказали о событиях на Болотной площади в российской столице, где, по их словам, митингующие нападали на сотрудников правопорядка, используя металлические пруты, подручные средства и "коктейли Молотова". Сообщили, что при наведении порядка было задержано 450 человек, один погиб. (Для сравнения: в Беларуси с 9 по 12 августа, по официальным данным, были задержаны около 7 тысяч человек, один погиб от выстрела правоохранителей, один умер из-за неоказания медицинской помощи в ИВС).
Белорусские репортеры рассказали, что никто в Москве теперь не помнит о Болотной - кроме семей, чьи мужья и дети получили серьезные тюремные сроки за участие в беспорядках.
Что говорят на российском ТВ
Новости на "России-24"
"В центре Минска собрались сторонники и противники Александра Лукашенко", - открыл девятичасовой выпуск новостей ведущий российского государственного канала "Россия-24". В подводке к прямому включению из Минска он подчеркнул, что Александр Лукашенко сегодня обратился к Владимиру Путину.
Акции в Минске - митинг сторонников Лукашенко и шествие оппозиции к Площади Победы - упоминались в связке, однако митингу Лукашенко было уделено больше эфирного времени. Вновь показали отрывки речи президента, в которой он говорит об угрозе извне.
Специальный корреспондент Елизавета Храмцова перед показом этих фрагментов пересказала основную мысль президента - Беларусь не будет выполнять навязанные извне требования провести новые выборы, иначе "потеряет себя как нация".
Пришедшие на митинг сторонники Лукашенко в сюжете были описаны, как люди, которые "хотят сохранить стабильность, провокационных телеграм-каналов не читают" и хотят мирно жить и работать.
Акция оппозиции с выходом живой цепью на Площадь Победы была показана издалека, корреспондент подчеркнула, что акция прошла мирно.
"МВД продолжает работать над тем, чтобы все акции проходили спокойной и безопасно". - сказала корреспондент о действиях полиции.
В конце сюжета была упомянута новость о взрыве в Минске самодельного взрывного устройства.
"60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым
В программе "События недели за 60 минут", вышедшей в воскресенье, ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов заявили о задержании организаторов беспорядков в Беларуси - "сплошь уголовников" и "опытных провокаторов".
"Разрисованные тюремными татуировками люди в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны и подчиненные беглого преступника Ходорковского", - рассказал Попов. Он также заявил, что участникам протеста платили деньги.
В целом, основная идея передачи - необходимость разделять "радикалов", которые провоцируют беспорядки за деньги, и мирных протестующих.
Скабеева рассказала о выступлении главы МИД Литвы, который потребовал договориться с протестующими. "А то, что у тебя там преступники ходят, да какое нам дело", - так ведущая передала основной, с ее точки зрения, посыл литовского чиновника.
Гости программы также выступили в защиту сотрудников спецслужб Беларуси, заявив, что "жесткость зачисток - следствие того, что против правоохранителей использовались те же самые методы, что и на киевском Майдане".
Ведущие и гости похвалили посла Дмитрия Мезенцева, который помог вывезти задержанных российских журналистов в Россию. При этом сам факт многочисленных задержаний журналистов и жестокости силовиков к задержанным Скабеева прокомментировала так: "Мы, разумеется, не поддерживаем произвол, но, видно, что тактика-схема работает".
Она напомнила о "мягких" действиях украинских спецслужб, которые якобы и привели к революции.
Идею о том, что в Беларуси пытаются организовать цветную революцию, российское ТВ выдвинуло сразу же после президентских выборов.
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" выдвинули предположение, что Запад поддержал выборы в Беларуси пять лет назад, потому что Лукашенко не поддержал действия России на Украине.
На самом деле в 2015 году миссия ОБСЕ по итогам наблюдения пришла к выводу, что демократические выборы в Белоруссии не состоялись.
Госдепартамент США заявил, что приветствует мирное проведение президентской кампании в Беларуси, однако разочарован тем, что она "не соответствовала международным обязательствам Беларуси по проведению свободных и честных выборов".
Гости также активно продолжали сравнения Майдана и ситуации в Беларуси, не находя между ними никаких значимых отличий.
Телеграм-канал Nexta, который координирует протесты, они назвали "солидной, дорогой спецоперацией".