Суд отстранил адвоката Мерони от хранения арестованного имущества Лембергса

Мерони был назначен хранителем имущества Лембергса на время судебного разбирательства, однако оппоненты критиковали его за то, что он использует этот статус для получения влияния в вентспилсских транзитных компаниях.

Лембергс также неоднократно жаловался на действия, совершаемые Мерони с его арестованными активами. В связи с действиями Мерони в Государственной полиции возбуждено по меньшей мере одно уголовное дело.

Как сообщалось, прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации нажитых преступным путем финансовых средств и другого имущества, участии в имущественных сделках, что ему было запрещено в связи со служебным положением, в злоупотреблении служебным положением и других нарушениях закона.

Прокуратура потребовала приговорить Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро).

Дело Лембергса состоит из 200 томов, суд рассматривает его в расширенном составе с 20 августа 2009 года.