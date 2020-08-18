Пройдет мероприятие трудоустройства для соискателей работы в сфере здравоохранения и социального ухода

Сегодня в 18:00 на странице Государственного агентства занятости (NVA) в Facebook в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией медсестер состоится онлайн мероприятие для людей, заинтересованных в работе в сфере здравоохранения и социального ухода, сообщили агентству LETA в NVA.
Будут предложены рабочие места в таких профессиях, как:
- медсестра,
- помощник
- медсестры,
- педиатр,
- аудиолог-логопед,
- эрготерапевт,
- санитар,
- организатор культурных мероприятий,
- преподаватель групп по интересам,
- юрист и других.
В настоящее время на портале вакансий NVA доступно более 360 вакансий в сфере здравоохранения и социальной помощи.
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