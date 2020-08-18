Пройдет мероприятие трудоустройства для соискателей работы в сфере здравоохранения и социального ухода

Сегодня в 18:00 на странице Государственного агентства занятости (NVA) в Facebook в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией медсестер состоится онлайн мероприятие для людей, заинтересованных в работе в сфере здравоохранения и социального ухода, сообщили агентству LETA в NVA.