Вт, 18.08.2020
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Пройдет мероприятие трудоустройства для соискателей работы в сфере здравоохранения и социального ухода

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня в 18:00 на странице Государственного агентства занятости (NVA) в Facebook в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией медсестер состоится онлайн мероприятие для людей, заинтересованных в работе в сфере здравоохранения и социального ухода, сообщили агентству LETA в NVA.

Будут предложены рабочие места в таких профессиях, как:

  • медсестра,
  • помощник
  • медсестры,
  • педиатр,
  • аудиолог-логопед,
  • эрготерапевт,
  • санитар,
  • организатор культурных мероприятий,
  • преподаватель групп по интересам,
  • юрист и других.

В настоящее время на портале вакансий NVA доступно более 360 вакансий в сфере здравоохранения и социальной помощи.

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