В фонтане Верманского парка проступила старая плитка, которая напоминает джакузи

В декабре 2019 года строительная компания Posiitum установила в фонтане голубую плитку для бассейнов. Это вызвало недовольство многих рижан. Тогда же специалисты Управления национального культурного наследия заявили, что фонтану надо вернуть исторический вид.

Сообщается, что исторический вид фонтана вернули залив поверх плитки слой серого бетона. Недавно он начал отслаиваться и через него стала прорезаться та самая голубая плитка.

ФОТО: LTV7/Youtube

Анатолий Алексеенко, руководитель Департамента жилья и среды Рижской думы, журналистам LTV7 сказал, что произошедшее связано с тем, что "строители взяли в строительном магазине то, что подешевле".

"Взяли, поставили, потом мотивировали это тем, что точно такой кафель играет на солнце в Дубае. Думали набрать воду и посмотреть, как солнечные зайчики будут отражаться в этом бассейне. Мы с самого начала сказали, что нам это не годится", - прокомментировал он.

На прошлой неделе в фонтане работали представители компании Posiitum. Плитку снова залили слоем гидроизолирующего бетона. Комментариев от представителей фирмы программе "Сегодня вечером" получить не удалось.

Что будет с фонтаном дальше?

В Департаменте жилья и среды предлагают отшлифовать голубую плитку, чтобы она стала грубой по структуре, и сверху покрыть ее бетоном. Однако в Управлении национального культурного наследия сомневаются, что спорная плитка останется в каком-либо виде.

В настоящее время плитка снова временно замаскирована.