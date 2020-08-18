Это полезно знать: советы экспертов по здоровью стоп

Особенно это относится к женщинам, которые ежедневно предпочитают носить красивую, но неудобную обувь, что приводит к деформации стоп и утолщениям кожи.

Искривленный большой палец, или Hallux valgus, - одна из самых распространенных деформаций у женщин, которые не следуют рекомендации о трехсантиметровых каблуках. С возрастом также ослабевает иммунная система человека, вследствие чего возрастает риск заражения ногтевым грибком. У мужчин чаще встречаются другие проблемы, возникшие, к примеру, из-за неправильной стрижки ногтей.

Не игнорируйте дискомфорт своих стоп!

Если в стопах возникают неприятные ощущения, рекомендуется своевременно проверить, все ли с ними в порядке. Юкна поясняет, что наиболее частые признаки, указывающие на необходимость визита к подологу, это боли в пальцах, межпальцевых промежутках и суставах, явная деформация, новообразования на коже стоп, мозоли, бородавки, трещины на коже стоп и пятках, а также утолщения кожи, вросшие ногти, изменения цвета и структуры ногтя, усиленное потение или неприятный запах, исходящий от ног. Правда, специалист отмечает, что чаще всего люди обращаются к подологу лишь тогда, когда боль уже начала затруднять ходьбу. К тому же, большинство вовсе не знает о существовании такого специалиста и узнает о нем от дерматолога. В профилактических целях подолога рекомендуется посещать по крайней мере раз в полгода, а при наличии жалоб - чаще или даже немедленно.

Что мы можем сделать для своих стоп сами?

Прежде всего, важно понять, как стопы чувствуют себя в обуви и как – без нее. Нужно носить соответствующую погодным условиям обувь из натуральных материалов, пользоваться подходящими средствами по уходу за стопами и регулярно за ними ухаживать. Очень важно каждый вечер стопы мыть и время от времени дезинфицировать.

На летний период подолог Модеста Юкна и фармацевт Занда Озолиня дают следующие рекомендации по улучшению состояния стоп:

1) В жаркую погоду особенно актуально потение стоп, поэтому стопы важно мыть (для этого рекомендуется мыло с нейтральным PH). В то же время ежедневно пользоваться мылом не нужно, так как оно сушит кожу стоп и может изменить естественную микрофлору кожи.

2) Раз в неделю пользуйтесь скрабом для ног, который поможет освободить стопы от сухой, старой кожи.

3) Избегайте излишнего намачивания кожи, поскольку это делает кожу еще более сухой.

4) В душе или ванне регулярно пользуйтесь пемзой. Если кожа стоп нежная и тонкая, рекомендуется это делать раз в неделю.

5) После мытья стоп пользуйтесь жирными кремами или маслами, которые будут смягчать кожу стоп, особенно пятки. Если кожа на пятках слишком толстая, рекомендуются кремы, содержащие мочевину.

6) Накладывайте солнцезащитный крем не только на тело, но и на стопы, так как солнце, ветер и песок обезвоживают кутикулу, а это влияет на формирование и рост нового ногтя.

7) Ограничьте потребление соленых продуктов, так как они могут способствовать отечности ног. Нужно также помнить, что ощущение неприятного жжения в стопах может быть вызвано также слишком сладкими продуктами.

8) Не злоупотребляйте лаком для ногтей - он не позволяет “дышать” ногтевой пластинке.

9) Если на коже стоп имеются какие-то повреждения, то в процессе их заживания ежедневно применяйте средства для дезинфекции стоп и противогрибковый крем.

10) Не злоупотребляйте пилкой для стоп! Физиологически кожа стоп покрыта более толстым роговым слоем, поэтому при обработке их пилкой через какое-то время они потрескаются и станут еще более грубыми, таким образом кожа образует защитный барьер.

11) Выбирайте в соответствии с погодными условиями обувь и носки, изготовленные из натуральных материалов.

12) Помните, что носки рекомендуется стирать при температуре 60 градусов!