Больше полиции в 15-м троллейбусе, льготы для пенсионеров и садики: что обещают кандидаты в мэры Риги?

29 августа состоятся внеочередные выборы в Рижскую думу. Чтобы у тебя, читатель TVNET, было лучшее представление о людях, которые в следующие неполные пять лет хотят управлять Рижской думой, предлагаем послушать дебаты кандидатов. В третьей серии передачи "Зона комфорта" приняли участие кандидат на должность мэра от партии "Русский союз Латвии" (LKS) Мирослав Митрофанов, кандидат от Союза "зеленых" и крестьян (ZZS) Виктор Валайнис и кандидат в вице-мэры от объединения "Новое Согласие" (JS) Янис Кузинс.

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Приоритеты кандидатов

В начале 2000-х Янис Кузинс, кандидат в вице-мэры от партийного объединения "Новое Согласие", был депутатом Юрмальской думы, где возглавлял отдел закупок. Политик также работал советником в Рижской думе.

Среди его приоритетных задач - ревизия муниципальных структур и наказание виновных в коррупционных действиях. Кроме того, партия хочет создать доступную для людей бесплатную систему пользования общественным транспортом, предоставить услуги ассистентов всем пожилым людям, которые в этом нуждаются, и привести в порядок инфраструктуру города, используя современные технологии.

Депутат нескольких созывов Сейма, исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов, первый номер в списке ZZS Виктор Валайнис считает, что прежде всего необходимо срочно обновить жилищный фонд. По его словам, около 3000 многоквартирных домов в Риге находятся в критическом состоянии. Во-вторых, он намерен заботиться о пожилых людях и семьях, живущих в городе.

“Мы предложим пожилым людям льготы на покупку лекарств от 100 евро, а молодым семьям - пособие в размере 1500 евро за каждого новорожденного", - пообещал политик.

Сопредседатель партии LKS Мирослав Митрофанов по образованию - биолог и химик. В политике он с 1998 года, когда и был впервые избран в Сейм. Будучи избранным в Рижскую думу, он намерен сохранить "то хорошее, что уже есть в городе", а именно: систему социальной помощи, снижение тарифов на коммунальные услуги, благоустройство домов и дорог. Кандидат в мэры Риги также пообещал ликвидировать коррупционные схемы и возобновить программу строительства муниципального жилья.

Янис Кузинс ("Новое Согласие") ФОТО: TVNET/Oskars Lūsis

Ремонт улиц и мостов

Отвечая на вопрос, как ZZS будет обеспечивать ремонт рижских улиц и мостов, Виктор Валайнис указал, что необходимо будет привлечь внешнее финансирование, например, из фонда ЕС и структурных фондов. По его словам, есть инфраструктурные проекты на 300 миллионов евро, но для их реализации нужно найти ресурсы.

В свою очередь Янис Кузинс из JS высказал идею о том, что можно было бы объявить закупки для обустройства инфраструктуры, в которой участвовали бы компании из всего Европейского союза.

"Почему этого не делали раньше? Если есть деньги Европейской комиссии (ЕК), то за этими деньгами также осуществляется надзор ЕК. Легче доверить закупку "своим" и использовать деньги из бюджета Риги. Поэтому в строительстве и возникли коррупционные схемы", - сказал Кузинс. Он также добавил, что в строительстве дорог необходимо использовать новейшие технологии, как это делает Эстония.

Митрофанов выступил против идеи Кузинса о закупках в масштабах ЕС. По его мнению, это не решит проблему инфраструктуры, поскольку работы по-прежнему будут выполнять местные субподрядчики. По словам кандидата от LKS, для того, чтобы привести в порядок дороги, необходимо назвать виновных в некачественном ремонте.

“Рижане должны знать, что это были за депутаты, проголосовавшие за строительство, ремонт и закупки. Этот результат необходимо обнародовать в интернете, чтобы каждый мог прочитать, кто виноват, если ремонт сделан некачественно или работа длится очень долго", - сказал политик.

Сокращение очередей в детские сады Риги

Янис Кузинс назвал несколько способов решить проблему доступности детских садов. Прежде всего, необходимо оценить сеть школ, и некоторые из этих школ, возможно, потребуется преобразовать в детские сады. Во-вторых, нужно сотрудничать с самоуправлениями, где в детских садах есть места, но жители которых работают в Риге. Политик также считает, что необходимо дотировать частные детские сады и услуги нянечек.

Виктор Валайнис (ZZS) ФОТО: TVNET/Oskars Lūsis

Виктор Валайнис также предложил комплексное решение проблемы. По его мнению, сократить очереди можно подключив муниципалитеты Пиериги. Например, строительство детских садов общего пользования там, где это необходимо. Также политик предложил поддержать застройщиков частных детских садов. Но самая важная предпосылка для сокращения очередей, по словам Валайниса, - это повышение зарплаты воспитателям дошкольных учреждений.

В свою очередь, Мирослав Миторфанов считает, что необходимо устранить первопричины возникновения очередей. По его мнению, их две. Во-первых, в 1990-е годы многие детские сады были приватизированы и теперь используются для других целей. Вторая причина - решение Рижской думы о повышении стандартов в детских садах по отношению к площади. Если бы можно было на пару лет вернуться к прежнему порядку, очереди можно было бы сократить вдвое и обеспечить строительство новых зданий, считает политик.

Что будет с общественным транспортом?

Как Кузинс, так и Валайнис обещают ввести в Риге бесплатный общественный транспорт. Это можно было бы сделать, отказавшись от дорогостоящей системы э-талонов.

Мирослав Митрофанов хоть и поддерживает идею бесплатного общественного транспорта, относится к ней несколько настороженно. В случае прихода к власти в Риге политик пообещал сохранить действующие скидки на проезд в общественном транспорте. Он считает, что прежде чем говорить о бесплатном транспорте, необходимо как минимум два года, чтобы стабилизировать финансовое положение компании Rīgas Satiksme.

Ссылаясь на опрос рижан, проведенный партией, политик отметил, что многие люди не пользуются общественным транспортом не из-за высокой цены за билет, а потому, что общественный транспорт грязный и там ездят люди, беспокоящие окружающих.

"Первым делом необходимо обеспечить порядок в трамваях и троллейбусах. Во-первых, чтобы на 15-м троллейбусном маршруте, чаще можно было видеть представителей муниципальной полиции - во время отсутствия контролеров, водители и полицейские могли бы обеспечивать порядок, чтобы нормальные люди могли легко пользоваться общественным транспортом".

Мирослав Митрофнов (LKS) ФОТО: TVNET/Oskars Lūsis

Организация и развитие велосипедного движения

Кандидат на пост мэра от JS Кузин считает, что велосообщение нельзя планировать отдельно от городского сообщения в целом. Поэтому необходимо разработать новый территориальный план Риги на 12 лет.

Митрофанов добавил, что для организации велосипедной инфраструктуры необходимо наладить сотрудничество с общественными организациями, которые представляют как велосипедистов, так и автовладельцев.

Виктор Валайнис из ZZS, в свою очередь, подчеркнул, что к планированию инфраструктуры необходимо привлекать тех, кто ездит на велосипеде каждый день. В то же время, городские власти должны быть мотивированы переключиться на велосипед, чтобы лучше понимать текущие потребности велосипедистов.

Развитие зеленых зон

Кандидатов на пост мэра Риги также попросили представить свои планы по созданию новых зеленых зон в столице. В ответ на этот вопрос Кузин предложил развивать небольшие дачные кооперативы. По мнению политика, в этих местах должна быть создана безопасная среда.

"Чтобы людям было интересно вернуться к земле, как это было когда-то. Выращивать огурцы и помидоры", - пояснил кандидат в мэры.

Он считает, что зеленая зона начинается у дома человека. Следовательно, необходимо продолжить благоустройство дворов. Кроме того, следует рассмотреть возможность благоустройства некоторых мест, например, Бикерниекского леса, чтобы привлечь не только горожан, но и гостей из других городов.

По словам Мирослава Митрофанова, в Риге достаточно парков. Городу нужны новые детские площадки и автостоянки.

Вопросы кандидатов

В конце передачи каждый кандидат мог задать вопрос одному из своих конкурентов.

Первый вопрос задал Митрофанов. Он сослался на одну дискуссию, во время которой партия LKS подверглась критике за обещание восстановить памятник советским солдатам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, хотя этот вопрос важен только для русскоязычных рижан. Митрофанов поинтересовался, что Кузинс ответил бы на это обвинение.

Представитель партий "Новое Согласие" посчитал это обвинение неуместным, поскольку 100 тысяч латвийских солдат также воевали в рядах Красной армии. Политик подчеркивает, что памятник важен для многих латышей.

Кузинс, в свою очередь, спросил у Митрофанова, что бы сделала LKS, если бы поступила просьба провести в столице парад и шествие 16 марта. Митрофанов ответил, что координацию обеспечивает администрация Рижской думы и политики не должны вмешиваться в этот процесс. При этом он подчеркнул, что LKS будет реагировать на события, которые партии не нравятся и не соответствуют ее программе. Митрофанов подтвердил, что примет участие в ежегодной антифашистской акции 16 марта.

Виктор Валайнис отказался задавать вопрос, объяснив это "основными установками" обоих конкурентов, которые не связаны с экономическими вопросами.

Кто с кем пойдет в одну коалицию?

В конце шоу у всех кандидатов на пост мэра спросили, с кем они были бы готовы войти в одну коалицию. Как подтвердил Виктор Валайнис, ZZS не готова объединяться с "Согласием" и партией "Честь служить Риге". Что касается остальных партий - здесь Валайнис никаких "проблем не видит".

У LKS, по признанию Митрофанова, нет красной линии, но сотрудничество с "Согласием" и партией "Честь служить Риге" не были бы первыми при выборе.

"Намного выгоднее, если мы будем смотреть на интересы наших избирателей, сотрудничать с партиями, представленными в Сейме и входящими в правительственную коалицию, чтобы изменить законы в пользу рижан" - пояснил политик.

Наконец, как отметил Янис Кузинс, JS готова сотрудничать со всеми, кто хочет работать в интересах рижан. В то же время он признал, что JS не будет сотрудничать с маргинальными политическими силами. По его мнению, такими являются те партии, чья поддержка ниже двух процентов.