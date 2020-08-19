"Там точно есть еще трупы". Брат Вани Усовича четыре дня провел в изоляторе в Минске

По словам комика, случилось это 10 августа.

Его брат выехал в направлении протестов посмотреть, что там происходит, но, увидев и услышав светошумовые гранаты и выстрелы, решил ехать обратно в сторону дома. Он увидел военных или ОМОНовцев и спросил, как выехать, чтобы не попасть к ним или на военные действия, за что его тут же "повязали".

На вопрос, били ли брата, Усович ответил утвердительно, отметив: "Он еще более менее отделался нормально, потому что решил, что сожмет зубы и будет терпеть. А всех кто там издавал какие-то звуки или что-то говорил, всех жестко п****ли".

Помимо этого Ваня Усович выдвинул версию о том, что в изоляторах есть погибшие:

"Почему до сих пор не выпустили всех? Потому что точно там есть еще трупы, 100%.

Если не трупы, то там сильно покалеченные люди, которых до сих пор боятся показывать общественности. То, что рассказывал брат - это концлагерь настоящий", - сказал он.

Галерея: Протесты в Беларуси, 10 августа

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция, в свою очередь, требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.