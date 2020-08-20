Для ценителей изысканных напитков: нежный ромовый коктейль

Звездные ночи августа будто созданы для долгих разговоров, наслаждаясь качественными напитками.
Магазин вин и напитков с низкими ценами AlkOutlet вместе с ромом Plantation предлагают рецепт нежного коктейля с ромом, который придется по вкусу всем ценителям изысканных коктейлей.
Ингредиенты (на 1 бокал):
- 50-75 мл рома Plantation;
- 3 ст.л. лимонного сока;
- 1 ст.л. жидкого меда;
- 150 - 200 мл охлажденного тоника;
- 1/2 яичного белка.
Приготовление:
- Поместите в шейкер или блендер все ингредиенты, хорошенько смешайте, пока не появится крепкая, нежная пенка (в блендере ~30-45 секунд, в шейкере 1-2 минуты, емкость должна быть не менее 500 мл).
- Перелейте в стакан и подавайте сразу.
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