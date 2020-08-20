Чт, 20.08.2020
Я не очень привыкла к дому, для меня на самом деле все равно, где дом. Я даже в поезде могу себя чувствовать как дома. Лайма Вайкуле

Для ценителей изысканных напитков: нежный ромовый коктейль

ФОТО: Пресс-фото

Звездные ночи августа будто созданы для долгих разговоров, наслаждаясь качественными напитками. 

Магазин вин и напитков с низкими ценами AlkOutlet вместе с ромом Plantation предлагают рецепт нежного коктейля с ромом, который придется по вкусу всем ценителям изысканных коктейлей.

Ингредиенты (на 1 бокал):

  • 50-75 мл рома Plantation;
  • 3 ст.л. лимонного сока;
  • 1 ст.л. жидкого меда;
  • 150 - 200 мл охлажденного тоника;
  • 1/2 яичного белка.

Приготовление:

  1. Поместите в шейкер или блендер все ингредиенты, хорошенько смешайте, пока не появится крепкая, нежная пенка (в блендере ~30-45 секунд, в шейкере 1-2 минуты, емкость должна быть не менее 500 мл).
  2. Перелейте в стакан и подавайте сразу.

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